Nella mattinata del 30 aprile scorso, l’Associazione “Habita – Costruire insieme il futuro”, gruppo di volontariato per la formazione professionale, universitaria e post-universitaria, ha approntato con gli studenti del liceo Peano e l’ausilio dei loro rappresentanti una serie di colloqui individuali finalizzati all’orientamento post-diploma.

Nel contesto dell’autogestione, oltre 60 tra ragazze e ragazzi hanno potuto dialogare con studenti universitari, professionisti e docenti universitari tortonesi a proposito del percorso formativo e lavorativo che più interessa loro intraprendere.

Dopo un’introduzione del Sindaco Federico Chiodi, presente insieme all’Assessore Anna Sgheiz, ragazzi e volontari si sono suddivisi in gruppi di lavoro singoli o collettivi, scambiando impressioni, offrendo testimonianze, condividendo aspettative. Non sono mancate domande a 360 gradi sugli aspetti più difficoltosi ma gratificanti del percorso di studi e della vita lavorativa.

Tra gli indirizzi ed i profili di carriera discussi si segnalano: Medicina, Psicologia, Veterinaria, Chimica, Matematica, Biologia, Scienze Motorie, Economia, Infermieristica, Ingegneria, Lingue e Lettere, Storia, Filosofia e Giurisprudenza.

A fronte dell’ottimo successo dell’iniziativa, il presidente di “Habita”, Giacomo Alberto Donati, ha comunicato l’intenzione di approfondire e potenziare tanto il percorso di presentazione dei vari corsi di studio e di carriera quanto la via del colloquio individuale a tu per tu tra studente e volontari dell’associazione.

Tra le iniziative in programma per il prossimo anno scolastico sono previsti altri eventi nel contesto della formazione istituzionale presso i licei e gli istituti di formazione superiore della città.

Correlati