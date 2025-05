Un incontro di cultura musicale, che abbina elementi di spettacolo a narrazione e documentazione storica, per scoprire i veri vincitori delle varie edizioni del Festival di Sanremo, ovvero le canzoni di maggiore successo, accreditati non tanto dalle giurie festivaliere quanto dal giudizio dei consumatori di musica e certificati attraverso le hit parade.

Un viaggio in 75 anni di musica in cui si potrà riscoprire episodi e curiosità della storia sanremese e riascoltarne le canzoni più popolari nelle versioni originali.

“Sanremo vs. Hit Parade”, la serata in programma alla Sala Giovani del Teatro Civico giovedì 15 maggio alle ore 21, è una sequenza di storie, aneddoti, classifiche delle canzoni lanciate nelle diverse edizioni del Festival, il tutto miscelato in un’originale modalità ispirata al ritmo delle trasmissioni radiofoniche, una narrazione tra racconto orale, ascolti musicali originali ed immagini d’epoca. A condurre è Stefano Brocks (giornalista, conduttore radiofonico, programmatore musicale), che raccontando episodi e aneddoti, introduce tanti spezzoni di brani musicali, stesure di hit parade discografiche e video d’epoca con il supporto del dj Lorenzo Barbieri per lanciare i vari brani musicali e di Stefano Cortemiglia per le proiezioni, assicurando un ritmo coinvolgente per il pubblico e fornendo elementi di ulteriore curiosità e approfondimento attraverso 75 anni di musica.

La rappresentazione è collegata all’omonimo libro scritto da Stefano Brocks e pubblicato da D’Idee di Torino, un progetto dedicato alla storia discografica delle canzoni partecipanti alle 75 edizioni del Festival di Sanremo, raccontata con un capitolo dedicato ad ogni anno, analizzando non la storia della manifestazione ma l’andamento dei brani musicali nelle classifiche di vendita del rispettivo anno di uscita.

