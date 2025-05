Garbagna, Carabinieri in parrocchia per informare i fedeli e la cittadinanza su come riconoscere e prevenire le truffe in danno di anziani e fasce deboli.

Garbagna – Nella suggestiva cornice del santuario della Madonna del Lago, i Carabinieri della locale stazione hanno incontrato i fedeli e la cittadinanza per promuovere una campagna informativa volta a contrastare furti e truffe in danno di anziani e fasce deboli. Il Luogotenente Fabrizio Demilano ha rinnovato i consigli utili per prevenire tali reati, sottolineando l'importanza della prudenza e della vigilanza nella comunità. Ha inoltre ribadito l'invito a contattare il numero d'emergenza 112 in caso di dubbi o di situazioni sospette, affinché si possa garantire un ambiente più sicuro per tutti.