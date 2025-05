Si è svolto martedì 27 maggio il Consiglio Comunale a Tortona

1) A inizio seduta il presidente Giovanni Ferrari Cuniolo ha comunicato che il gruppo consiliare di Forza Italia ha nominato capogruppo Pierpaolo Cortesi, che sostituisce nell’incarico il Consigliere Pierpaolo Pareti. Cortesi, capogruppo del partito anche nella passata Amministrazione, era entrato in Consiglio nel settembre scorso sostituendo Luigi Bonetti che contestualmente veniva nominato Assessore.

2) 3) 4) 5) L’Assessore Fabio Morreale ha illustrato quattro delibere di carattere urbanistico che erano gia state esaminate la scorsa settimana nell’apposita Commissione: la prima riguardava la presa d’atto finale della convenzione con la società ICECO per i lavori di difesa idrogeologica nell’area in strada per Viguzzolo, adiacente al centro commerciale; il privato ha completato tutti gli interventi previsti che serviranno a convogliare le acque del torrente Grue, in caso di esondazione, lontano dalle attività commerciali che saranno realizzate in quell’area, mentre ora toccherà al Comune effettuare la sua parte di interventi per indirizzare l’acqua verso la vicina cava Montemerla, a salvaguardia delle attività artigianali presenti sulla strada per Pontecurone. Altro argomento, la presa in carico da privato di un’area a parcheggio realizzata in viale Emilio Bassi: sette posti auto di cui uno per disabili. Altra presa in carico riguarda un’area a parcheggio in via Maestra alla frazione Vho con tre posti auto e un punto luce, oltre ad un’area verde di 350 mq in strada Costa con due panchine. Infine, la modifica al Piano Regolatore per la divisione di un PEC in corso Pilotti che riguarda la realizzazione di un distributore di carburanti nella zona dell’Iper Express.

6) All’interrogazione sull’accessibilità del trasporto pubblico locale illustrata dal Consigliere Alberto Balossino ha risposto l’Assessore ai Trasporti Fabio Morreale .

7) Sempre il Consigliere Balossino era primo firmatario della interrogazione sul verde pubblico alla quale ha risposto l’Assessore Bonetti.

8) Il Consigliere Agosti ha illustrato l’interrogazione in merito alla prossima chiusura per lavori del cavalcavia sulla circonvallazione nella zona della rotonda “Liebig”: prima l’Assessore Bonetti poi il Sindaco Federico Chiodi hanno risposto e al quale dedichiamo un apposito articolo.

9) La mozione sempre sul tema del verde pubblico ) è stata presentata dal promotore, il Consigliere Gianfrancesco Galanzino: al termine del dibattito il Consigliere Galanzino ha accolto la richiesta della maggioranza di ritirare la mozione per affrontare l’argomento, di carattere tecnico, nell’ambito delle commissioni consiliari.

Come sempre per il dibattito e i singoli interventi rimando alla registrazione della seduta: https://www.youtube.com/watch?v=WdyJvux3ki8&t=2276s