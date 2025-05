Al Centro Incontro di San Bartolomeo al Mare

Venerdì 16 maggio, dalle ore 21.00

Presentazione del libro “Noi ci abbiamo creduto: diario di sei mesi di missione in Afghanistan”, del Generale di Corpo d’Armata Marcello Bellacicco

Attraverso il racconto e le testimonianze di chi l’ha vissuta come protagonista, il libro descrive la missione in Afghanistan della Brigata Julia nel 2010 – 2011, nell’ambito della Operazione NATO ISAF.

Il Generale, già Comandante della Regione Ovest, con questo libro ha voluto rendere onore all’impegno, al sacrificio e ai risultati ottenuti in quei sei mesi di missione dai Militari Italiani, che assolsero il loro compito senza risparmi o condizionamenti, seguendo solo la pura etica del dovere. Pagina dopo pagina, é possibile conoscere e capire come si prepara, si conduce e si porta a termine un impegno operativo così complesso e difficile, come quello afghano. Una narrazione completa, dettagliata, talvolta cruda, ma sicuramente onesta ed obiettiva, in cui l’Autore fa riferimento solo alla realtà dei fatti, senza far sconti ad alcuno, nemmeno a se stesso.

Marcello Bellacicco nasce a Savona il 19 giugno 1959 e vive a Pieve di Teco sino all’età di 10 anni.

Figlio di un Maresciallo dei Carabinieri e di una maestra elementare, per la professione paterna, dopo un anno a Imperia, nel 1970, si trasferisce a Diano Marina. Frequenta il Liceo Scientifico “Vieusseux” di Imperia e gioca nelle giovanili della “Dianese”. Nel 1978, superando il concorso, accede all’Accademia Militare di Modena e di lì decolla la sua carriera nelle Forze Armate.

Ufficiale degli Alpini Paracadutisti, ha maturato esperienze di comando nei Battaglioni “Trento”, “Susa”, “Monte Cervino”, nel 2° Reggimento Alpini, nel Reggimento Allievi dell’Accademia Militare, nella Brigata Alpini Julia e nella Divisione “Tridentina”.

Ha partecipato alle Operazione Soccorso Disastri, in aiuto alle popolazioni della Valle di Stava e della Valtellina in occasione delle calamità che hanno flagellato quei territori.

Ha ricoperto incarichi di staff presso lo Stato Maggiore Esercito, nei settori addestrativo ed operativo, è stato Addetto Militare per Germania/Olanda/Danimarca e Vice Comandante del C.A. Reazione Rapida della NATO.

Ha partecipato a molte missioni all’estero ed ha ricoperto l’incarico di Comandante della Regione Ovest in Afghanistan.

Gli sono state conferite numerose onorificenze nazionali ed internazionali, tra cui l’Ordine Militare d’Italia, la “NATO Meritorious Service” e la “Legion of Merit” del Congresso Americano.