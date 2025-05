Nella giornata di domani, mercoledì 28 maggio, il Comune di Diano Marina ha programmato un intervento di asfaltatura della strada situata sull’ex sedime ferroviario, dietro la vecchia stazione cittadina.

In occasione dei lavori, sarà vietata la sosta nel parcheggio adiacente a via Gaggero per permettere il regolare svolgimento dell’intervento e garantire la sicurezza degli operatori.

L’intervento rientra nel piano di riqualificazione urbana della zona ex ferroviaria.