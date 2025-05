Tortona – L’Istituto di Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi” ha ospitato un incontro nato dalla sinergia tra le istituzioni scolastiche e i Carabinieri, nel corso del quale è intervenuto il Maresciallo Di Leonardo, della locale Stazione, per sensibilizzare gli alunni delle classi prime giovani su temi cruciali come il bullismo.

Sono state presentate metodologie efficaci per riconoscere i segnali del fenomeno, promuovendo una comunicazione aperta e il supporto reciproco tra compagni. Attraverso video e materiali informativi, gli studenti hanno avuto la possibilità di esplorare i pericoli legati ai comportamenti aggressivi, sia nel mondo reale che in quello virtuale.

Incoraggiare i giovani a prendere coscienza di queste problematiche è fondamentale per individuare tempestivamente situazioni a rischio, prevenendo conseguenze gravi. Questa attività non solo mira a creare un ambiente scolastico più sano e sicuro, ma funge anche da palestra per formare futuri cittadini consapevoli e responsabili.

Unire le forze tra scuola e Carabinieri è un passo importante verso una società più onesta, dove il rispetto e la legalità siano valori condivisi e praticati.