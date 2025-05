Alessandria, 28 maggio 2025 – Bilancio positivo per l’attività didattica della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che nel corso dell’anno scolastico 2024/25, ha ospitato a Palatium Vetus ben 101 scuole di tutta la provincia di Alessandria e 1945 alunni accompagnati dai rispettivi docenti.

Numeri importanti che testimoniano l’interesse che le visite guidate organizzate all’interno dell’antico palazzo di piazza della Libertà – risalente alle origini della città – hanno continuato a rivestire per i giovani e per i loro insegnanti, anche nel corso dell’anno scolastico 2024/25.

Il programma didattico prevede visite al Broletto e alla Ghiacciaia per approfondire la conoscenza della storia di Alessandria, alla Quadreria e alle numerose mostre temporanee e collaterali allestite a Palatium Vetus per stimolare la conoscenza della storia dell’arte e, in particolare, dei numerosi artisti locali la cui fama si è estesa a livello nazionale e internazionale.

Tra gli eventi culturali di maggiore richiamo organizzati dalla Fondazione nel corso degli ultimi dieci mesi, hanno riscosso grande successo la mostra “Pietro Francesco Guala. I ritratti degli Scarampi provenienti dal castello di Camino. L’arte del ritratto”, conclusasi nel dicembre scorso e l’esposizione attualmente in corso “Il Moncalvo e la sua bottega. Movimento e sentimento nella Controriforma”.

Alle visite, si affiancano i laboratori rivolti rispettivamente agli allievi della scuola per l’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado, che offrono ai partecipanti un’esperienza didattica pratica e li coinvolgono in attività creative e stimolanti. Il materiale (fogli da disegno, pastelli, tempere) viene messo gratuitamente a disposizione dei giovani dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per favorire il coinvolgimento di tutti gli alunni.

Complessivamente si calcola che oltre 10.000 studenti abbiano visitato Palatium Vetus e partecipato ai laboratori a partire dal 2017, anno in cui ha avuto inizio l’attività didattica della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.