Mario Mazzilli di San Bartolomeo al Mare è il vincitore della tappa di Aromatica del Pesto Championship, il Campionato del Mondo del Pesto al Mortaio, la cui finale si disputerà a Genova nel 2026.

Ha vinto la gara tra 10 concorrenti, svoltasi sul palco di Aromatica di fronte ad un pubblico molto incuriosito, la cui presenza è stata allietata anche dalle canzoni del cantautore di Ceriana IM, Paolo Martini, che ha presentato i suoi ultimi 4 brani.

Mazzilli – che già vinse una tappa del Campionato del Mondo di Pesto a Aromatica alcuni anni fa – ha superato per gusto e armonia gli elaborati degli altri partecipanti: Antonio Lonigro di Cesato MI, Marta Novembrino di Imperia, Martine Marengo di Taggia, Massimo Marengo di Taggia, Gaia Spandre di Diano Marina, Erika Gotta (fuori concorso), Denise Ranoisio di Vasia IM, Nicole Guastalla di Arma di Taggia, Romina Serena Brazzi di Bargagli GE.

La selezione ufficiale per il prestigioso Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio®, per la terza volta quest’anno a Diano Marina ad Aromatica, è una coinvolgente gara culinaria organizzata dall’Associazione Culturale Palatifini.

I partecipanti si sfidano armati di mortaio e pestello, gli strumenti simbolo della preparazione del vero Pesto Genovese DOP, seguendo la ricetta tradizionale: basilico genovese, aglio di Vessalico, pinoli, parmigiano, pecorino, olio extravergine Riviera Ligure DOP e sale grosso.

Non si tratta solo di una competizione per esperti: il Genoa Pesto World Championship è aperto a cuochi amatoriali e appassionati, in una gara dove a contare sono la tecnica, la passione e il rispetto della tradizione.