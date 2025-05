Camion in fiamme sull’A/7 questa mattina, lunedì 12 maggio: è accaduto nel tratto fra Casei Gerola e Castelnuovo Scrivia e il camion era diretto verso Tortona. Il mezzo trasportava ipoclorito di sodio utilizzato come disinfettante per le piscine.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno spento l’incendio. Illeso il conducente, ma l’autostrada è rimasta completamente bloccata per circa mezz’ora ed è stata chiusa.