Lunedì 2 giugno, nell’ambito della rassegna Bordighera Outdoor Experience organizzata dal Comune di Bordighera con il patrocinio di Regione Liguria, si terrà la terza edizione della Beodo Trail, quest’anno con una grande novità: gli amanti delle camminate nella natura e della corsa potranno partecipare scegliendo tra modalità competitiva e non competitiva, entrambe su un percorso di 10 km con un dislivello di circa 500 metri. Il tracciato partirà dalla spianata del Capo per poi proseguire lungo il suggestivo sentiero del Beodo fino a Montenero, attraversando scorci panoramici unici e tratti immersi nel verde.

Le iscrizioni, completamente gratuite, sono già aperte e possono essere effettuate sia per la modalità competitiva che per quella non competitiva:

· fino alla mezzanotte del 30 maggio, online all’indirizzo https://www.wedosport.net/volantino_gara.cfm?gara=57022 (raggiungibile anche da visitbordighera.it)

· il 31 maggio e l’1 giugno dalle 10.00 alle 18.00 presso la postazione dedicata del Sant’Ampelio Outdoor Village, dove potrà essere ritirato anche il pettorale

· il 2 giugno, dalle 7.30 alle 9.00 direttamente presso il punto di ritrovo della Beodo Trail in spianata del Capo (piazzale Otto Luoghi)

Ai primi 150 iscritti sarà garantita una t-shirt commemorativa dell’evento.

Come da regolamento, saranno premiati:

per la Beodo Trail competitiva

o assoluti – i primi tre classificati uomini e le prime tre classificate donne

o categorie di età – i primi tre classificati uomini e le prime tre classificate donne: 14-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, over

per la Beodo Trail non competitiva

o assoluti – i primi tre classificati uomini e le prime tre classificate donne

Tutto il percorso sarà segnalato e presidiato nei punti principali da personale addetto ed è previsto un punto acqua a metà percorso e un ristoro all’arrivo.