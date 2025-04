Ottiglio – I Carabinieri e i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Castello, all’altezza del civico 20, a seguito della segnalazione del Sindaco in merito a una grossa voragine apertasi sulla strada che costeggia alcune abitazioni disabitate.

Sono in corso le valutazioni sulla situazione per garantire la sicurezza dell’area.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, nel corso delle operazioni di verifica e intervento.