Brignano Frascata – La notte fra mercoledì 16 e giovedì 17 aprile del tranquillo comune nel Tortonese è stata interrotta dall’impatto di un’autovettura contro una recinzione e un palo della luce. Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti immediatamente i Carabinieri di Viguzzolo, che hanno trovato la macchina fuori dalla sede stradale, sul limitare di un campo di proprietà privata, dove si è fermata dopo avere danneggiato un cancello. Nessuna traccia del conducente.

All’arrivo dei Carabinieri, allertati dalle segnalazioni dei residenti, chi era alla guida dell’autovettura aveva già abbandonato il luogo dell’evento. Immediate le indagini per identificarlo e individuarlo e per accertare le cause e la dinamica del sinistro. Ai Vigili del Fuoco il compito di mettere in sicurezza l’area da possibili sversamenti di benzina nel corso delle operazioni di recupero del veicolo.

Solo nella mattinata di oggi, giovedì 17 aprile, un 39enne di un comune a circa venti chilometri di distanza dal luogo dell’incidente, ha contattato il Comando dei Carabinieri del posto per chiarire gli eventi, che a breve saranno ricostruiti anche sulla scorta delle sue dichiarazioni, evidenziando eventuali responsabilità di altri e dello stesso conducente.