Dal 10 al 16 aprile Alessandria celebra la Giornata Mondiale della Voce con la rassegna “Voce viva. Un viaggio tra cultura e cura”, promossa dall’Associazione Tra Cuore e Mente APS con il patrocinio e il contributo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) e di Solidal per la Ricerca.

Un’occasione per riscoprire la voce come strumento di espressione, benessere e cura, attraverso un programma ricco di eventi aperti alla cittadinanza, che spaziano tra medicina, musica, teatro e solidarietà.

Si parte giovedì 10 aprile, dalle 17.00 con un pomeriggio all’Auditorium del Polo di Marengo dedicato a “La voce popolare”, “La voce nel suono” e “La voce in un sorso”: talk divulgativi, momenti musicali e un brindisi conviviale. Ingresso libero.

Il giorno dopo, venerdì 11 aprile alle 17.00, l’appuntamento è al Teatro Parvum di Via Mazzini con un pomeriggio dedicato a conferenze e letture, tra cui “La voce prima della parola” ed “Emozione o voce? Dialoghi tra uomo e animali”.

Lunedì 14 aprile, alle 21.00, al Centro d’Incontro Galimberti si terrà il workshop “Il suono della voce: emozioni, espressività, respiro”, esperienza sensoriale e partecipata: l’ingresso è a offerta libera con parte del ricavato che sarà devoluto a Solidal per la Ricerca a sostegno del progetto di ricerca sulla musicoterapia del Centro Studi Medical Humanities DAIRI.

Martedì 15 aprile dalle 17, al Chiostro di Santa Maria di Castello, si terrà invece la conferenza “Piccole voci e luci di speranza”, dedicata al progetto “La culla di Mario”, sempre a sostegno della campagna “Una culla per la vita”.

Il momento conclusivo sarà martedì 16 aprile, nella Sala di Rappresentanza dell’Ospedale Civile “SS Antonio e Biagio”, con il convegno “La cura della voce. La voce che cura”, promosso dall’AOU AL – (dalle 16.00 alle 18.00) – in cui interverranno Aldo Bellora, Direttore del Dipartimento di Medicina Riabilitativa AOU AL, Anna Scavia Direttore f.f. SC Medicina Fisica e Riabilitazione, Antonietta Migliaccio e Fausto Ferretti, logopedisti AOU AL, Marco Polverelli, già Direttore del Dipartimento di Medicina Riabilitativa AOU AL, Patrizia Santinon, Direttrice Scientifica Centro Studi Medical Humanities DAIRI, Barbara Sgobbi e Anna Guido, dottorande in musicoterapia e Claudia Oliva, fisioterapista AOU AL.

A seguire, l’anteprima di uno spettacolo di lettura scenica musicata. Un testo ideato dal cantautore Paolo Enrico Archetti Maestri per indagare sulle voci, da quelle primordiali a quelle recitanti: espresse, sussurrate e segrete. Insieme all’autore ci saranno le attrici Alida Ciotti, Beatrice Gurrieri, la cantante Elisa Testa.

La rassegna è realizzata in collaborazione con Officina Idea, Movimento Cristiano Lavoratori, CSVAA, Il Contastorie e Teatro della Juta, e vuole offrire occasioni di ascolto, dialogo e condivisione per valorizzare la voce in tutte le sue dimensioni: sociale, artistica e terapeutica.