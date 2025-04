Ottiglio – Nel giorno di Pasqua una villa è stata avvolta dalle fiamme in un incendio che ha avuto origine da una camera da letto al secondo piano e si è rapidamente esteso a parte dell’abitazione. Pronto l’intervento da parte dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco di Alessandria e Casale Monferrato, che sono sul posto per domare il rogo. Fortunatamente, al momento dell’incidente, non era presente nessuno all’interno dell’abitazione. Sono in corso gli accertamenti per comprendere cosa abbia scatenato l’incendio.

