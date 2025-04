Tortona – Incessante, l’impegno dei Carabinieri, anche in questo periodo di festività, per garantire la sicurezza ai cittadini.

“Pasqua Sicura” ha visto e vede i Carabinieri della locale Compagnia impegnati su tutto il territorio di competenza, e in particolare presso i principali luoghi di aggregazione, in servizi di pattuglia e in controlli al fine di prevenire reati e criticità.

Stazioni ferroviarie, giardini, esercizi pubblici e commerciali, bar e ristoranti, oltre alle vie del centro e delle periferie, sono e saranno costantemente pattugliate dai Carabinieri per dare una risposta concreta alle istanze della cittadinanza e per garantire il legittimo bisogno di sicurezza, ancora più auspicata in questo periodo di festività.

“Pasqua Sicura” per una Pasqua serena.

