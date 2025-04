Sabato 12 aprile 2025 alle ore 11,00 si terrà l’appuntamento conclusivo della rassegna letteraria “Passione Giappone. Un viaggio tra libri e tè” con Ornella Civardi che accompagnerà il pubblico in un percorso dedicato alle“Storie d’amore e morte del teatro giapponese”.

Trame avventurose, amori tragici e passioni fatali in una collezione di 15 storie della tradizione giapponese illustrate con i capolavori dell’ukiyoe e narrate con i ritmi incalzanti, l’accento lirico e i colpi di scena propri del teatro. Ogni storia è inquadrata nel contesto socioculturale da cui scaturisce ed è messa in relazione con ambienti, usanze e riti che offrono al lettore occidentale un interessante spaccato della storia e della società nipponica. Il volume, dalla veste grafica accuratissima, riprende l’antica tecnica di legatura giapponese ed è racchiuso in un elegante cofanetto.

Ornella Civardi laureata in Lingue e Letterature Orientali all’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, nel 1989 ha vinto la borsa di studio dell’Università Keio di Tokyo. Ha tradotto e curato testi di svariati autori giapponesi tra i quali Yukio Mishima, Yasunari Kawabata e Ikkyu Sojun. Per Racconti in un palmo di mano di Kawabata ha vinto, nel 2005, il Premio Alcantara per la traduzione. Per la casa editrice NuiNui ha pubblicato, fra gli altri, Miyamoto Musashi – Opere complete tradotte dall’originale – Il libro dei cinque anelli e altri scritti.

“Passione Giappone. Un viaggio tra libri e tè” è una rassegna che intende accompagnare alla scoperta del mondo e della cultura nipponica attraverso specifici approfondimenti proposti da relatori, specializzati e appassionati di vari aspetti della cultura giapponese che accompagneranno i partecipanti attraverso un’esplorazione delle diverse prospettive della tradizione e cultura del Giappone, allontanandosi da stereotipi comuni e approfondendo aspetti meno conosciuti. Questi incontri sono arricchiti dalla degustazione guidata e a tema di tè giapponese, a cura della tea sommelier Silvia Miglietta e offerto dall’associazione Yamato, che con la Biblioteca Civica “G. Canna” è co-organizzatore dell’iniziativa.