Diano Marina si trasforma ancora una volta in un crocevia di culture e tradizioni con il ritorno del World Folklore Festival. L’evento, che ha già toccato località come Sanremo e Cannes, si appresta ad animare le strade della “Città degli aranci” con due imperdibili appuntamenti fissati per sabato 5 aprile e giovedì 10 aprile.

Il festival prende il via alle 15:00 con una suggestiva sfilata nel centro cittadino, durante la quale gruppi folkloristici provenienti da tutto il mondo sfoggeranno i loro coloratissimi costumi tradizionali. Un tripudio di fogge e colori che raccontano storie secolari, tramandate attraverso la danza e la musica.

Alle 16:00, il cuore pulsante della manifestazione si sposterà sul palco del Molo delle Tartarughe, dove avranno luogo spettacolari esibizioni di ballo. Attraverso coreografie mozzafiato e ritmi travolgenti, il pubblico potrà immergersi nelle tradizioni di popoli lontani e scoprire la bellezza della diversità culturale.

La kermesse vede la partecipazione di numerosi gruppi folkloristici internazionali, tra cui:

– Folklore Ensemble “Permeti” (Albania)

– Dance Company of Balázs Gyôzö Reformed Secondary School (Ungheria)

– Coro Folcloristico “San Giusto Martire APS” (Italia)

– Volkstanzgruppe Villach (Austria)

– North Coast Dance Company (Irlanda del Nord)

– KUD Njegos (Montenegro)

Oltre al valore culturale, il World Folklore Festival ha anche un forte impatto economico e sociale per la comunità dianese. I gruppi partecipanti soggiornano infatti negli hotel locali, contribuendo al turismo e all’indotto economico della città. L’evento è organizzato dall’agenzia turistica Liguria Travel, in collaborazione con The Academy of Applied Studies di Belgrado e il College of Tourism Department, con l’obiettivo di creare un ponte tra le culture e promuovere valori universali come l’amicizia e la pace tra i popoli.