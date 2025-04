Aromatica 2025 si prepara a stupire il pubblico non solo con i suoi profumi e sapori, ma anche grazie alla presenza costante, durante tutte e tre le giornate, di due ospiti d’eccezione: Tinto ed Eleonora Riso. Da venerdì 9 a domenica 11 maggio, Diano Marina diventerà il palcoscenico di un’esperienza gastronomica coinvolgente, arricchita dalla simpatia, dalla competenza e dall’energia di due protagonisti del panorama dello spettacolo enogastronomico italiano.

Tinto (nome d’arte di Nicola Prudente), voce e volto noti della radio e della TV, esperto di vino e cibo, ha conquistato il pubblico con programmi come “Decanter” su Rai Radio 2 e “Frigo” su Rai 2. Da settembre 2021 è nel cast del programma di Simona Ventura e Paola Perego «Citofonare Rai2». Da giugno 2022 è conduttore di «Camper» e di «Camper in viaggio», programma quotidiano del mezzogiorno di Rai1. Dal 2022 si occupa anche del racconto delle eccellenze enogastronomiche italiane e dei suoi ambasciatori per Top Rai2. Da aprile 2023 è conduttore di «Pizza Doc» su Rai2. Conosciuto per lo stile brillante e coinvolgente, Tinto porterà ad Aromatica – dove è già stato apprezzatissimo nel 2023 – la sua capacità di raccontare il cibo con passione e freschezza. Sarà il filo conduttore di molti appuntamenti, moderando incontri, dialogando con chef e produttori e coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra i sapori.

Eleonora Riso, classe 1994, è nata a Livorno e cresciuta a Collesalvetti. Indipendente e curiosa, con uno spirito libero che l’ha portata a sperimentare diversi modi di vivere – incluso un periodo di oltre un anno trascorso in una casa nel bosco, tra orto, apicoltura e legna da ardere – Eleonora cucina fin da piccola, spinta da una passione genuina per le cose buone e semplici. Partecipa a MasterChef quasi per caso, ma lì emerge con forza la sua personalità in cucina: creativa, sensibile, mai scontata. Vince la tredicesima edizione nel 2024 e da allora vive un periodo intenso tra collaborazioni ed esperienze. Trova la sua dimensione ideale nel contatto diretto con le persone, organizzando eventi culturali, cene e laboratori nei circoli ARCI e in contesti privati, sempre con l’idea di unire convivialità, cucina e comunità.

Tinto ed Eleonora regaleranno al pubblico momenti di autentico intrattenimento gastronomico: insieme daranno vita a un racconto dinamico e appassionato che renderà ancora più speciale questa edizione di Aromatica.

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” è la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali: in programma expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora. La 12ª edizione si svolgerà a Diano Marina (IM) venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio 2025.