In occasione della Giornata del Mare e della Cultura Marinara, venerdì 11 aprile 2025, la Capitaneria di Porto di Imperia è lieta di annunciare un evento ricco di significato e contenuti, pensato per sensibilizzare le nuove generazioni e il pubblico sull’importanza del mare come patrimonio culturale, scientifico ed economico di tutti noi.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con il fondamentale supporto dei biologi dell’associazione “Delfini del Ponente” APS e dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, vedrà la partecipazione attiva di circa 200 studenti provenienti da istituti di Scuola Primaria e Superiore del territorio.

Un’intera giornata sarà dedicata alla valorizzazione della cultura del mare, con l’obiettivo di trasmettere ai più giovani – e, tramite loro, a tutta la comunità –il valore della tutela degli ecosistemi marini.

Il programma prenderà il via alle ore 09.00 presso Calata Anselmi, nel porto turistico di Imperia, con una dimostrazione operativa di soccorso in mare. Le attività proseguiranno sia lungo la Calata Anselmi presso il Porto Turistico di Imperia che all’interno del suggestivo Museo Navale e le spiaggia di Imperia, con percorsi didattici e laboratori tematici focalizzati sulla sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la protezione ambientale.

Questo evento rappresenta una straordinaria occasione per raccontare un mare che non è solo scenario naturale, ma autentico protagonista della nostra storia e del nostro futuro.

Invitiamo con entusiasmo i giornalisti locali a prendere parte a questa importante giornata, per documentare da vicino un’iniziativa che unisce istituzioni, scuole e associazioni in un progetto educativo di ampio respiro e alto valore civico.