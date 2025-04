Pozzolo Formigaro – Numerosi i presenti all’incontro presso il centro anziani “Pozzolo d’Argento”, situato nell’ex Asilo Raggio, dove l’amministrazione comunale ha organizzato un evento per sensibilizzare la comunità sul tema delle truffe e fornire consigli su come evitarle.

Relatore dell’incontro, il Maresciallo Capo Valentini, Comandante della locale Stazione, che ha condiviso esperienze e consigli pratici su come prevenire le truffe. È stata sottolineata l’importanza delle segnalazioni al 112 e la necessità di essere cauti quando si ricevono telefonate o visite da sconosciuti. Alcuni dei consigli forniti durante l’incontro sono stati inevitabilmente quello di non aprire la porta agli sconosciuti, anche se si presentano come tecnici o operatori pubblici, di diffidare di telefonate allarmanti, che richiedono interventi urgenti con pagamenti immediati, di essere prudenti nel dare informazioni personali, evitando di condividere dati sensibili con sconosciuti o telefonicamente.

L’incontro, che rientra in un’ampia campagna informativa e di sensibilizzazione portata avanti dall’Arma dei Carabinieri, mira a creare una società più consapevole dei rischi e dei pericoli che ci celano dietro persone dall’atteggiamento accomodante o estremamente allarmante che si propongono come risolutori di problemi dietro la corresponsione di somme di denaro o preziosi.