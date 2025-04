Vignole Borbera – Violenze fisiche, soprusi e minacce che hanno turbato la vita di un’intera famiglia. L’uomo, un 37enne già noto alle forze dell’ordine per un passato di piccoli reati, picchia per l’ennesima volta la moglie, che solo pochi giorni fa aveva denunciato le violenze e i maltrattamenti anche nei confronti dei figli. Un’altra richiesta di aiuto, i Carabinieri della Stazione di Serravalle Scrivia intervengono, trovano la donna in lacrime, dice che il marito è scappato appena compreso che stessero arrivando i soccorsi. La pattuglia si mette alla ricerca dell’uomo e in poco tempo lo intercetta. Le violenze e i maltrattamenti contro la moglie e i figli, peraltro minorenni, gli costano l’arresto. I Carabinieri lo portano in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La donna, nel frattempo, viene visitata in pronto soccorso e, dopo avere ricevuto le cure necessarie, può fare rientro a casa e riabbracciare i propri bambini, senza più il timore del marito violento.

