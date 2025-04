Un nuovo appuntamento con la rassegna Genius loci.

Sarà protagonista sul palcoscenico del teatro sociale di Valenza giovedì 17 aprile (orre 21) Paolo Faroni uno dei volti comici che proprio dalla provincia hanno spiccato il volo trovando visibilità e spazi in diversi circuiti (sostituisce nel programma Federica Sassaroli)

Lo spettacolo dal tiolo fortemente ironico “Un’ora di niente” è un monologo comico sul conflitto tra natura e spirito, tra eccezionalità e quotidianità, tra bisogni e sogni e di come tutti questi conflitti trovino nell’amore il loro campo di battaglia.

L’amore come l’atto creativo e gratuito per eccellenza- spiega Faroni – L’amore che ispira la poesia e che domina su tutto e allo stesso tempo su niente. L’amore, l’unica vera rivoluzione, come scrisse Majakovskij, che pure aveva cantato ben altra rivoluzione: “L’amore è il cuore di tutte le cose. Se cessa di funzionare tutto si atrofizza, diventa superfluo, inutile”.

Paolo Faroni a Valenza vinse una kermesse di stand up diversi anni addietro.

La rassegna Genius Loci rientra quest’anno nel bando Not&sipari promosso da CRT e nasce per valorizzare il fertile humus di compagnie professionali e amatoriali che operano sul territorio alessandrino

A loro si apre l’opportunità di un palcoscenico di prestigio, dove poter portare al pubblico i propri lavori componendo così un interessante patchwork, dalla drammaturgia contemporanea alle rilettura di classici.

Per l’edizione 2025 si sono selezionate sei compagnie con altrettanti spettacoli programmati sul palcoscenico del teatro Sociale di Valenza e proprio a fine mese, mercoledì 30 aprile si chiude la kermesse con la compagnia Gli Instabili con “Annie” ispirato dal musical di Thomas Meehan

Il costo del biglietto è di 10 euro a sostegno della compagnia e del teatro

I biglietti sono acquistabili

dal martedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00, sabato dalle ore 10.00 alle 12.30

telefono 0131.920154 – whatsapp 324.0838829