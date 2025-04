Giovedì 17 aprile, alle 17.00, tornano in Biblioteca i “Library Concert” con Roberto Paravagna. Questa volta si parlerà di “Note genovesi. Storie di mare, di amori, di uomini & donne”.

L’evento prenderà lo spunto dal volume “Note Genovesi. 50 anni di musica raccontati dai suoi interpreti” di Roberto Paravagna, pubblicato nel 2013 da Il Piviere.

L’incontro, prendendo spunto da alcuni passaggi del testo, sarà un brillante avvicendarsi di aneddoti e canzoni della scuola genovese, interpretate dal vivo, tra gli scaffali della Biblioteca, da Roberto Paravagna.

La Biblioteca “Roberto Allegri” ha voluto riproporre “Note Genovesi”, questa volta accompagnato dalle canzoni, perché si tratta di un libro speciale, forse non ancora abbastanza conosciuto: E’ infatti uno dei testi in assoluto più importanti e documentati, pubblicati in Italia sull’argomento: contiene preziose e insostituibili interviste raccolte dall’autore in diversi anni di lavoro e ricerca, offrendo un’ampia panoramica su tali diverse realtà genovesi. Gli interpreti che si sono resi disponibili, appartengono infatti alle varie culture ed origini musicali presenti a Genova e si è cercato di spaziare il più possibile tra i differenti generi. Il periodo di riferimento è la seconda metà del secolo scorso (e quindi dal dopoguerra all’alba del terzo millenio) e sono 33 gli autori raccontati nel volume.