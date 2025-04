Riceviamo e Pubblichiamo

Egregia Redazione,

Un plauso ed un grazie sincero ai giovani tortonesi che sabato 15 marzo hanno organizzato l’evento in p,zza Malaspina,in concomitanza con la manifestazione nazionale a Roma proposta da Michele Serra a favore di una Europa unita: non c’è Pace senza Libertà,non c’è Libertà senza Democrazia.

Il bisogno di un’Europa dei Popoli è sotto i nostri occhi, ecco perché iniziative di questo tipo sono importanti: senza un’Europa dei Popoli i singoli stati sono nulla rispetto alla globalità del sistema

E lo vediamo chiaramente in questi giorni dove chi pensa di essere il padrone del mondo con i suoi annunci ha devastato i mercati ,ha diviso ulteriormente un mondo non unito con il risultato che chi sta peggio sicuramente non migliora le propie condizioni e i ricchi continuano ad arricchirsi

Aspettando il 25 aprile: ottant’anni fa si chiudeva un capitolo buio del nostro Paese liberi dalla tirannia fascista e dall’oppressione nazista dando vita alla Repubblica libera e democratica fondata sul lavoro. Libertà e democrazia:quella memoria và ricordata e fatta rivivere proprio in momenti come questi dove si respira un’aria di ritorno al passato.

E’ in momenti come questi che và fatta sentire la nostra voce, necessaria per spingere la politica ad intraprendere un cammino comune finalizzato alla creazione degli Stati Uniti d’Europa per garantire pace,libertà e democrazia.

Silio Simeone