Prosegue l’attività di controllo del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, attraverso il monitoraggio e l’elevazione di multe ai responsabili. A seguito degli accertamenti effettuati dall’inizio del 2025 sono emersi elementi che hanno consentito di procedere a carico dei presunti autori dell’illecito. In particolare, sono state 15 le posizioni vagliate, avendo modo di avviare, ad oggi, 6 processi sanzionatori ed inoltrare, quando dovuto, le informative giudiziarie.

Le strade maggiormente esposte sono ovviamente quelle periferiche, in particolare nelle frazioni di Rivalta Scrivia e Torre Garofoli che per loro conformazione geografica “si prestano” al fenomeno, soprattutto nel caso di rifiuti speciali anche pericolosi, spesso materiale di risulta da lavori edili. Le vie dove sono stati effettuati più interventi risultano strada Cerca in tutto la sua lunghezza, strada Tegoreto e sentiero Bricchi.

Altra tipologia è quella degli “ingombranti” per il quale però, va ricordato, Gestione Ambiente ha attivo un efficiente servizio di raccolta a domicilio gratuito, oltre alla disponibilità di conferirli direttamente presso il Centro di Raccolta in via Postumia (zona artigianale Coinart) che è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 e il sabato dalla 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 18; al centro di raccolta è possibile conferire anche le apparecchiature elettriche ed elettroniche inutilizzate.