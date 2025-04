Un viaggio nell’universo del Made in Italy tra cultura, gastronomia, creatività e innovazione: domenica 13 aprile alle ore 16:00, presso la Sala Ex Kaimano in Piazza M. Ferraris ad Acqui Terme, si è tenuto il convegno dal titolo MADE IN ITALY, un evento a ingresso libero che ha voluto valorizzare le eccellenze italiane nei settori chiave dell’identità nazionale.



“Credo questo tipi di incontri possano portare momenti di confronto utili a sviluppare un dinamismo a vantaggio di quella che sarà una ripartenza di Acqui Terme e di tutto il territorio” ha dichiarato l’Assessore al Commercio Cultura e Turismo Michele Gallizzi “Io sono positivo e credo nel valore dell’impegno e nella qualità degli operatori della nostra città. Dobbiamo guardare al futuro con spirito positivo, l’Amministrazione comunale sta facendo e farà la sua parte al fianco delle attività.”



L’incontro moderato dal giornalista Danilo Poggio, volto noto dell’informazione piemontese, si è focalizzato sulla percezione dell’eccellenza italiana e principalmente su quella piemontese, così vicina a noi da non apprezzarne a pieno il potenziale.



“Eccellenza gastronomica, acque termali, una storia millenaria e un paesaggio vitivinicolo straordinario.” ha dichiarato l’Assessore al Marketing Territoriale Rossana Benazzo “La nostra città e il nostro territorio ha tutti i presupposti per poter valorizzare l’eccellenza in tutto il mondo. Dobbiamo crederci in ogni piccolo gesto. Dal semplice omaggio di un calice di Brachetto DOCG, fino alla valorizzazione delle specificità locali promuovendo eventi che uniscono cultura ed enogastronomia per far conoscere al massimo il valore della città e del territorio circostante.

L’Amministrazione propone e promuove iniziative di impulso con la speranza che si possa suscitare un orgoglio acquese a vantaggio di tutti.”



Un parterre di ospiti prestigiosi ha portato la propria testimonianza ed esperienza sul valore e il futuro del Made in Italy:

• Claudio Barisone, chef

• Emanuela Burlando, orafa

• Elisabetta Donadio, artist jewelry

• Massimo Pellegrinetti, professore d’arte “Accademia di Brera”

• Paola Roberto, stilista

• Paolo Ricagno, imprenditore viticoltore

Durante il convegno sono stati affrontati temi di grande attualità e interesse:

• Gastronomia italiana: un viaggio nel gusto tra cultura ed economia

• Tradizione e innovazione: il dialogo tra artigianato e nuove tecnologie

• Creatività italiana: arte, design e industrie creative come motori di sviluppo



A chiusura dell’incontro il saluto in collegamento telefonico del Sindaco Danilo Rapetti Sardo Martini “Acqui Terme e tutto il territorio acquese è custode e artefice di bellezza. Siamo eccellenza e dobbiamo esserne più consapevoli. Se solo ogni cittadino acquese spendesse buone parole avremmo circa 20.000 ambasciatori della meraviglia che il nostro territorio può offrire.”

Un pomeriggio all’insegna dell’orgoglio italiano, per raccontare storie di talento, passione e visione che rappresentano il meglio del nostro Paese.