Rocchino Muliere è il nuovo Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Asl Al. Il Sindaco di Novi Ligure è stato eletto all’unanimità dall’assemblea riunitasi ieri pomeriggio presso il Teatro Parvum di Alessandria. Contestualmente è stato eletto Vice Presidente Paolo Monchietto, Sindaco di Villamiroglio.

Muliere ha espresso la sua gratitudine per la fiducia ricevuta e ha aggiunto: «La difesa e il rafforzamento della sanità pubblica costituiscono una priorità imprescindibile. È nostro dovere fare tutto il necessario per tutelare la salute dei cittadini del nostro territorio».

Muliere ha sottolineato l’urgenza di un’analisi approfondita del piano socio-sanitario regionale, riconoscendolo come “strumento decisivo per la programmazione della sanità piemontese”. Ha inoltre evidenziato la necessità di porre grande attenzione al corretto funzionamento della rete ospedaliera e allo sviluppo strategico della sanità territoriale.

«Lo sviluppo della sanità territoriale – ha sottolineato Muliere – richiede non solo la presenza capillare e il supporto ai medici di base, ma anche l’avvio effettivo delle Case e degli Ospedali di Comunità. È fondamentale che queste strutture, previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), entrino in funzione nei tempi stabiliti per sostenere adeguatamente l’assistenza sanitaria di prossimità».