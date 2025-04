Le incessanti piogge delle ultime ore hanno provocato un aumento significativo del rischio di allagamenti in provincia di Alessandria. I *Carabinieri* stanno monitorando attentamente la situazione, pronti a intervenire in caso di necessità. È in atto un coordinamento costante con le altre forze dell’ordine e la Protezione Civile per garantire la sicurezza dei cittadini e contenere eventuali emergenze. In particolare, si segnala l’attenzione su via dei Pescatori in Alessandria, Bassignana e Villa del Foro, aree potenzialmente vulnerabili agli effetti delle precipitazioni abbondanti.

Correlati