Diversi gli incidenti causati dal forte maltempo delle ultime ore. Scarsa visibilità, asfalto scivoloso, distrazione e velocità sono le cause che maggiormente portano a gravi conseguenze lungo le strade della provincia. I *Carabinieri* raccomandano la massima prudenza in questo momento particolarmente difficile per la guida di autovetture, moto e mezzi pesanti

Correlati