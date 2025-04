Lunedì prossimo, 28 aprile, alle ore 15 si svolgerà a Imperia il primo seminario di aggiornamento in materia di cittadinanza italiana e diritto di immigrazione, organizzato dall’ANOLF Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere di Imperia, Amnesty International Italia sezione di Imperia, Studio Legale avvocato Angelo Massaro e realizzato in collaborazione dell’OIM e del dott. Fabio Boero responsabile dei Centri italiani di cultura FDA.

Relatori:

Dott. Fabio Boero – membro EALTA (European Association for Language Testing and Assessment) responsabile dei Centri italiani di cultura Fabrizio de André in Europa

Silvia Donato – OIM – Referente territoriale per il progetto di RVA&R

Dott. Marco Scarella – Referente Imperia di Amnesty International Italia

Moderatore:

Avv. Angelo Massaro – Avvocato per stranieri e la cittadinanza italiana www.avvocatomassaro.net

Con l’intervento di Afrin Sadia e Methnani Hana del direttivo ANOLF

Il convegnoindirizzato a mediatori culturali e cittadini immigrati si terrà a Imperia nella Sala Convegni dell’Hotel Rossini con inizio dei lavori alle ore 15 e spazierà dal referendum abrogativo dell’8 – 9 giugno in materia di cittadinanza per residenza (il quesito referendario prevede il passaggio del requisito della residenza a 5 anni al posto dei 10 anni), allo ius Soli e lo ius Scholae.

Per passare poi ai requisiti della domanda di cittadinanza e del permesso di soggiorno UE di lungo periodo in materia di conoscenza della lingua italiana. Infine il rimpatrio assistito per i migranti che non vogliono o non possono più rimanere in Italia e la possibilità di tornare nel proprio Paese di origine supportati nel percorso di reintegrazione.

Per iscriversi è possibile attraverso il portale www.anolfimperia.it

Per informazioni o assistenza per l’iscrizione

scrivere a: anolf.imperia@gmail.com

o chiamare il cell. 3357724164

Si comunica che, per ragioni organizzative, il seminario sarà accessibile a un numero limitato di iscritti. I partecipanti saranno ammessi secondo l’ordine cronologico di iscrizione. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 27 aprile 2025.