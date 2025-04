Per la Festa dei Lavoratori, l’Amministrazione comunale ha organizzato una manifestazione che si svolgerà nella giornata di giovedì 1° maggio.

Il consueto corteo per le vie cittadine avrà inizio alle ore 10.15 (ritrovo alle ore 10 in piazza Falcone e Borsellino, ex Piazza della Stazione).

Intorno alle ore 11 verrà deposta una corona di fiori davanti al monumento ai Caduti sul Lavoro (Giardini Pubblici). Dopo il saluto del Sindaco, Rocchino Muliere, sono previsti gli interventi di Bruno Pagano, coordinatore Cisl zona di Novi Ligure,in rappresentanza delle tre Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL e UIL) e di Moreno Marazza della Rsu dell’Ospedale San Giacomo. Alla giornata parteciperà il Corpo Musicale “Romualdo Marenco – Città di Novi Ligure”.

Inoltre, nei Giardini Garibaldi si terrà il concerto del primo maggio organizzato dal Puntogiovani in collaborazione con l’associazione “Fantomatica”. L’evento si apre alle 18,30 con la musica live della band Chiosco57. Il clou della serata sarà alle ore 21 con il progetto musicale “Vi suono una storia“, che vedrà sul palco Riccardo Campagno, Alex Romagnoli, Francesco Vittone ed Eric Zanoni. Ad impreziosire la performance, la partecipazione straordinaria di Giorgio “Fico” Piazza, cofondatore della Premiata Forneria Marconi (PFM) e storico bassista al fianco di Lucio Battisti, Mina e Fabrizio De André.

L’area del concerto sarà arricchita da un mercatino degli hobbisti e da un’ampia offerta di street food e birra artigianale. In caso di maltempo il concerto si terrà alle ore 21 presso il Teatro Giacometti di corso Piave, 2.