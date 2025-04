In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, venerdì 25 aprile, il Comune di Tortona e la locale sezione dell’ANPI organizzano la consueta manifestazione con il seguente programma: alle ore 9 santa messa nella cattedrale del Duomo, seguita dal corteo fino in corso Leoniero; alle 10.15 ritrovo presso il monumento ai partigiani per la deposizione della corona d’alloro.

Seguiranno gli interventi del Sindaco Federico Chiodi e del Presidente ANPI Marco Balossino, oltre alla premiazione del concorso “La Costituzione oggi” indetto da ANPI e rivolto alle scuole superiori cittadine. Quest’anno il tema proposto era “Diritti, doveri, la responsabilità del cittadino”; interverranno gli studenti Marco Cunsano, Isabella Ercolini, Youssef Khirat, Mario Vasile e Marco Fasolino.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso la sala polifunzionale “Mons. Remotti” (ex caserma Passalacqua).