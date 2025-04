Sabato 19 aprile alle ore 18:00 in occasione del concerto in programma al Teatro dell’Opera del Casinò, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo presenterà ufficialmente il suo progetto sinfonico contemporaneo dal titolo “La forza della natura”. Un omaggio alla storica rassegna dedicata a Libereso Guglielmi, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita.

Il M° Giancarlo De Lorenzo e il direttore d’orchestra Andrea Vitello, hanno individuato nove compositori che stanno realizzando, attraverso le loro composizioni, un omaggio in musica ai temi cari al “giardiniere di Calvino”, botanico di fama internazionale, scrittore, disegnatore, illustratore di fumetti, autore di libri di ricette vegetariane, precursore della biodiversità e promotore di uno sguardo sempre attento all’ambiente.

In queste parole il cuore del pensiero di Libereso Guglielmi: “Il prof. Mario Calvino insegnava che il mare non si è mai visto salire sino alle montagne ma le montagne sovente scivolano al mare. Perciò il mio messaggio è quello di essere più vicini a Madre terra diventata per noi una matrigna che cerchiamo di spogliare dei suoi beni più belli che ci ha offerto a piene mani. In questi tempi i valori sono diversi e ci fanno diventare miopi.”

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle manifestazioni legate alle celebrazioni del centenario della nascita del botanico e pensatore.

L’avv. Chicca Dedali, Assessore a Cultura, Sinfonica, Patrimonio, Centri Storici e Frazioni di Sanremo, racconta: “Stiamo lavorando ad una mostra dedicata a Libereso presso il Museo Civico che sarà inaugurata il 20 aprile, giorno della sua nascita. Libereso è stato uno dei più importanti giardinieri del Novecento e non solo… è stato un artista, uno scrittore, un pensatore profondo. Al Museo esporremo i suoi splendidi disegni e le sue vignette, testimonianza di una mente curiosa – spiritosa – e profondamente connessa con la natura. Con il team dell’Assessorato alla Cultura vogliamo creare sinergie con le altre realtà culturali del territorio. La collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo è stata naturale e nasce proprio da questo spirito: dare vita a un progetto multidisciplinare che celebri Libereso attraverso diverse forme d’arte”.

I NOVE COMPOSITORI

“I compositori coinvolti in questo progetto sono artisti molto diversi tra loro, come diverse sono le varie facce con cui la Natura palesa il suo vigore” – racconta Andrea Vitello – “Le parole “forza” e “natura” sono sovente associate a rappresentare qualcosa di formidabile, capace di incutere un terrore atavico che vede l’uomo che da “misura di tutte le cose” si fa piccolo. Con il M° De Lorenzo abbiamo dunque convocato compositori provenienti da esperienze diverse e significative, sapendo che ognuno avrebbe dato un apporto unico ed originale al progetto”.

Dei nove compositori selezionati per la suite “La forza della Natura” qualcuno è già noto al pubblico di Sanremo, come Elvira Muratore (“De Natura”) e Fabio Luppi (“Tetralogia essenziale”) tra i protagonisti del progetto “La Formula della Creazione – Omaggio a Michelangelo Pistoletto” realizzato dalla Fondazione due anni fa. Gli altri compositori sono al loro debutto a Sanremo: Simona Iuorio (“Matrioska”), Marco Rosetti (“The golden age of nature”), Andrea Bagnato (“La Fenice”), Apollonio Maiello (“Purson”), Nicola Elias Rigato (“Elements – I. Earth”), Francesco Carlesi (“Sparkling city”), Ugo Raimondi (“Le lacrime di Gaia”).

“Abbiamo artisti già affermati nel panorama internazionale sia nel campo della cosiddetta “musica applicata” che nella “classica contemporanea” e giovanissimi talenti allievi delle migliori scuole di composizione italiane” – prosegue Andrea Vitello – “In particolare dal dipartimento di Musica Applicata del Conservatorio di Rovigo, e dalla classe di composizione del M° Andrea Portera della Scuola di Musica di Fiesole”.

IL PROGRAMMA DEL CONCERTO DEL 19 APRILE

Il concerto di sabato 19 aprile alle 18:00 al Teatro dell’Opera del Casinò si aprirà con la prima assoluta “Purson” di Apollonio Maiello, compositore e musicista napoletano. Della sua composizione racconta: “Purson prende il nome da un’entità leggendaria che, secondo antichi racconti, possedeva la conoscenza dei segreti della creazione del mondo. Questa figura si lega a una tradizione universale in cui i miti e le cosmologie arcaiche cercano di spiegare l’emergere dell’ordine dal caos primordiale. Il brano si sviluppa come un viaggio attraverso le forze primigenie della natura”.

Il concerto – diretto dal M° Mateusz Molęda giovane direttore già vincitore di concorsi internazionali – proseguirà con un programma dedicato al Romanticismo tedesco. L’Orchestra eseguirà l’”Ouverture in do maggiore “im italienischen Stile” D591” di Franz Schubert, il “Concerto per clarinetto e orchestra n.2 in mib maggiore op.74” e la “Sinfonia n.1 in do maggiore op.19” di Carl Maria von Weber. Sul palco con l’Orchestra come solista il M° Calogero Palermo, già primo clarinetto della prestigiosa Royal Concertgebouw Orchestra of Amsterdam e attualmente della Tonhalle Orchester Zürich.

Per chi desiderasse approfondire il programma, dalle 17:30 sarà possibile partecipare a “Invito all’ascolto” con il professor Antonio Secondo.

I biglietti sono disponibili online su www.sinfonicasanremo.it, presso la cassa del teatro (aperta un’ora prima dell’inizio) e alla biglietteria dell’Infopoint (davanti al Cinema Centrale di Sanremo, aperta ogni martedì dalle 10:00 alle 12:30).

Biglietto unico: 15 euro

Over 65: 10 euro

Giovani sotto i 25 anni: ingresso gratuito