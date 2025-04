A causa delle abbondanti piogge cadute negli ultimi giorni e alla luce delle previsioni meteorologiche per le prossime giornate, l’Amministrazione Comunale ha deciso di rinviare l’evento “Pasquetta al Parco Urbano”, tradizionale appuntamento primaverile per bambini e famiglie. Il grande picnic sul prato, insieme agli spettacoli con gli artisti di FEM, si svolgerà sabato 3 maggio 2025.

“Le condizioni attuali e quelle previste nei prossimi giorni non consentono di garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni ottimali, soprattutto per le tante famiglie con bambini che ogni anno partecipano con entusiasmo. Abbiamo valutato la nuova data di recupero, sabato 3 maggio, e siamo certi che saprà riunire tante persone, di ogni età, per una giornata ancora più grande di festa e condivisione”, dichiara l’Assessore al Verde Pubblico, Ester D’Agostino.