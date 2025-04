Tutto pronto per la 12esima edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea, in programma sabato 3 e domenica 4 maggio nel centro storico di Taggia. L’evento, ormai tradizionale, nasce per valorizzare e promuovere l’oliva taggiasca, l’olio EVO, il vino Moscatello di Taggia e tutti i prodotti del territorio. La manifestazione si svilupperà, come nelle altre edizioni, tra piazza Cavour e via Soleri, cuore del centro storico annoverato tra i Borghi Più Belli d’Italia.

Sarà Luca Pappagallo, il “cuciniere” star del web, l’ospite speciale dell’edizione 2024.

Con oltre 3 milioni di followers tra YouTube, Instagram, TikTok e Facebook, è tra i volti più noti del momento nel mondo dell’enogastronomia. Su Food Network ha un suo programma “In Cucina con Luca Pappagallo” dove presenta piatti semplici, ma gustosi, con pochissimi ingredienti, facili da riprodurre a casa. Al suo attivo la pubblicazione di decine di libri di cucina; ed è stato inoltre uno dei protagonisti più amati della trasmissione di Antonella Clerici “La prova del cuoco”. E’ possibile vedere le sue ricette sul sito www.casapappagallo.it.

Pappagallo sarà protagonista del cooking show in programma sabato 3 maggio alle 16.00 in piazza Cavour. Presenterà una ricetta dal suo ultimo libro “La nostra cucina di casa”, un viaggio alla riscoperta degli antichi sapori della cucina italiana, attraverso una serie di ricette di famiglia raccolte anche grazie ai viaggi e all’incontro con i suoi fan.

Il programma di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea prevede inoltre numerosi incontri a tema, oltre a diversi momenti di spettacolo e iniziative dedicate ai bambini come il giro sul pony.

Tra questi momenti si segnala la tappa del tour del progetto “Filiera Locale: insieme per un futuro sostenibile”, promosso dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria nell’ambito del Gruppo di Azione Locale “Riviera dei Fiori” – Progetto 16.4.1.4.1. I protagonisti dell’intera filiera agroalimentare e i rappresentanti delle associazioni di categoria, nel corso della giornata inaugurale, sabato 3 maggio, avranno modo di raccontare le proprie esperienze e presentare le più significative iniziative in cantiere. Le interviste saranno realizzate direttamente nell’area pedonale, dove sarà appositamente allestito un elegante salotto, anche a beneficio dei visitatori più curiosi e interessati, che potranno seguire gli interventi dal vivo e porre domande ai presenti.

Anche quest’anno saranno presenti tutti i comuni delle Valli Argentina e Armea: Badalucco, Bajardo, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Taggia e Triora. A questi si aggiungono anche i comuni di Castellaro, Pompeiana e Terzorio.

Torna, inoltre, la collaborazione con la Fondazione Maria Caterina Pizzio e Alberto Rovera che sarà possibile visitare anche durante le visite guidate in programma nei due giorni della manifestazione. Tra le collaborazioni ormai consolidate vi è quella con il CesVin (Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino), protagonista di alcuni significativi momenti culturali.

Gli eventi in programma saranno arricchiti dall’esposizione e dal mercatino dei prodotti locali, in collaborazione con i produttori del territorio, che si svilupperà lungo via Soleri. A tirare le fila di queste due giornate sarà il presentatore e showman Gianni Rossi.

“Ormai da tempo – dichiara il Sindaco Mario Conio – l’oliva taggiasca ha saputo imporsi nel panorama internazionale della cucina gourmet. Il merito va soprattutto ai nostri produttori e alle aziende del territorio che, oltre alla qualità assoluta del prodotto, hanno saputo cresce e fare grandi passi in avanti. Un percorso che si sta verificando anche con il nostro vino Moscatello di Taggia. La nostra amministrazione crede fortemente che l’enogastronomia possa diventare un volano importante a livello economico, imprenditoriale e turistico. Per questa ragione è nostro intento supportare questa manifestazione e tutte le iniziative che vanno in questo senso.”

Enrico Lupi, presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria: “Camera di Commercio Riviere di Liguria è da sempre impegnata nella promozione del territorio e, attraverso le sue imprese, sottolinea il valore di un evento che, già dal suo nome, esprime la filosofia e l’obiettivo: ossia la valorizzazione della cultivar taggiasca. Il comune di Taggia, negli anni, si è consolidato e affermato tra i motori trainanti della Regione Liguria per la promozione del nostro prestigioso olio extravergine.”

“Manifestazioni come Meditaggiasca – dichiara Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura– rappresentano un patrimonio fondamentale per la promozione dell’identità agricola ed enogastronomica della Liguria. L’oliva taggiasca, l’olio extravergine, il Moscatello di Taggia e i tanti prodotti delle Valli Argentina e Armea sono espressione autentica di qualità, tradizione e impegno dei nostri produttori. Il valore aggiunto di queste iniziative è la capacità di unire cultura, turismo e impresa, valorizzando l’entroterra e rafforzando il legame tra comunità e territorio. Sono stato recentemente a Roma, al Ministero, dove ho chiesto di accelerare il percorso per il riconoscimento dell’IGP per l’Oliva Taggiasca Ligure in Salamoia. Un traguardo che ci stiamo impegnando a perseguire perché porterebbe grandi benefici al nostro territorio e ai produttori, tutelando una tradizione secolare, garantendo maggior competitività sui mercati e contribuendo alla salvaguardia del paesaggio rurale ligure. Grazie al Comune di Taggia, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, alle associazioni locali, ai frantoiani, ai produttori e a tutti coloro che con impegno e dedizione rendono possibile questo evento.”

L’inaugurazione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea, a cui parteciperà anche l’ospite Luca Pappagallo, si terrà sabato 3 maggio alle ore 12.00 in piazza Cavour nel bellissimo centro storico di Taggia.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Taggia; in collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e l’Azienda Speciale della Camera di Commercio; il patrocinio di Regione Liguria e Anci Liguria; l’aiuto delle associazioni taggesi Produttori Moscatello di Taggia e L’Oro di Taggia; dell’associazione Città dell’Olio; del CesVin-Centro Internazionale per lo Studio della Storia della Vite e del Vino; della Fondazione Maria C. Pizzio e A. Rovera, delle associazioni di categoria, e la partecipazione operativa di Espansione Eventi di Paola Savella.

Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo afferma: “Giunta alla dodicesima edizione Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea è ormai diventato un appuntamento fisso e una vetrina di promozione per tutto il territorio. Regione Liguria patrocina l’evento con grande entusiasmo e certezza del fatto che anche quest’anno, visto il ricchissimo programma per la due giorni, sarà un successo in termini di partecipazione.”

“Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea è ormai una grande classica tra le manifestazioni di primavera – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola-. Parliamo di una vetrina importante, giunta alla sua dodicesima edizione, che valorizza le tipicità del nostro territorio, le sue eccellenze enogastronomiche e paesaggistiche. Grazie a un importante lavoro svolto dall’amministrazione comunale di Taggia questo evento è cresciuto anno dopo anno arrivando a diventare significativo non solo per il ponente, ma per tutta la Liguria. Come ente regionale sosteniamo convintamente questo tipo di manifestazioni. Sottolineo come da anni l’assessorato che rappresento abbia messo in campo politiche di rigenerazione urbana, insieme ai Comuni, per offrire a residenti e turisti borghi sempre più belli e curati rendendoli pronti per questi grandi appuntamenti.”

Chiara Cerri, consigliere comunale con delega a Commercio e Cultura, e consigliere regionale che si è occupata in prima persona della manifestazione, conclude dichiarando: “Vi aspettiamo numerosi per questa dodicesima edizione che si preannuncia un evento coinvolgente e ricco. Un plauso agli organizzatori e all’ottima collaborazione che si è instaurata, alle associazioni, agli espositori che parteciperanno e ai nostri frantoiani e produttori di olio e olive, che ci aiutano a promuovere e rendere unica la manifestazione.”