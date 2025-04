Il 4 maggio, presso il palazzetto dello Sport Uccio Camagna di Tortona, dalle 10:00 alle 18:30, si terrà una maratona di Arti Marziali

“Un evento sportivo unico in città – comunica Andrea Mantovani, organizzatore dell’evento – attraverso il quale sarà possibile vedere e provare le tecniche di alcune delle più particolari discipline delle arti marziali.

L’ingresso sarà a libera offerta e il ricavato verrà devoluto a Sol.Id. – European Volunteers a sostegno delle famiglie tortonesi in difficoltà economica”

“Dalla passione a una esperienza personale – spiega il chinesiologo Samuele Di Paola, tra gli organizzatori – diamo vita alla prima edizione della Maratona. L’evento prende ispirazione da un’intensa giornata che ho vissuto vicino al Lago di Como, che mi colpì profondamente per la varietà delle discipline e l’energia positiva tra i partecipanti. Oggi, quel modello viene riproposto a Tortona: otto ore di allenamenti dinamici, con i migliori coach della zona, che spaziano dal Karate alla Kick Boxing, dalla Scherma al Brazilian Jiu-Jitsu, fino alla Difesa Personale, disciplina che guiderò personalmente in prima persona. Un’occasione per far dialogare palestre e atleti, far scoprire le arti marziali anche ai neofiti e offrire un momento di sport e comunità. Insomma un’occasione unica per allenarsi, fare del bene e condividere la propria passione”