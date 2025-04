La notte scorsa i Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto in flagranza di reato un altro straniero ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’uomo, di trentasette anni, anch’egli di nazionalità senegalese e pregiudicato, era stato notato mentre parlava con un’altra persona nei pressi di via Morando della città dei fiori da una pattuglia della Radiomobile impegnata nel controllo del territorio.

Sottoposto a controllo, da una prima ispezione degli indumenti e delle suppellettili lo straniero sembrava pulito ma, dopo una breve conversazione, i due Carabinieri si sono accorti che l’interlocutore parlava in modo strano e presentava due strani rigonfiamenti ai lati delle guance, che non potevano avere altra ragion d’essere se non quella di tentare di nascondere qualcosa in bocca. Vistosi ormai scoperto, l’uomo ha quindi consegnato ai militari ben diciotto involucri che aveva in bocca e contenenti altrettante dosi di crack, sostanza stupefacente che come noto viene ricavata dalla cocaina e dagli effetti particolarmente devastanti per chi ne fa uso inalandola dopo averne surriscaldato i cristalli.

Lo straniero è stato quindi arrestato in flagranza e attualmente si trova presso le camere di sicurezza della Compagnia di Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa del seguito procedimentale, dovendo rispondere del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.