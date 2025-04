Nel cuore profumato della Riviera ligure, Aromatica 2025 (Diano Marina, 9-11 maggio) torna a deliziare i sensi con uno dei suoi appuntamenti più attesi e amati: le Cene a 4 mani. Non semplici cene, ma vere e proprie esperienze in cui tecnica e fantasia si intrecciano in un’armonia sorprendente. Quando due chef condividono la stessa cucina, nasce una moltiplicazione di creatività, che si traduce in piatti emozionanti, capaci di raccontare territori, storie e passioni.

Le Cene a 4 mani rappresentano il culmine dell’anima di Aromatica: un festival che celebra l’eccellenza dei prodotti liguri, le contaminazioni virtuose, l’arte dell’accoglienza. Quest’anno, tre serate esclusive ospiteranno chef di talento, stelle brillanti della gastronomia italiana, che uniranno le forze con i resident chef del Golfo Dianese per dare vita a menù irripetibili. I tre chef ospiti saranno ovviamente anche protagonisti in pubblico per alcuni dei più attesi cooking show (degli oltre quindici in totale) che si susseguiranno nell’arco delle tre giornate di Aromatica sul palco di piazza Martiri della Libertà.

Venerdì 9 maggio alle ore 20.00, La Locanda del Cavaliere di San Bartolomeo al Mare ospiterà la cena “Liguria e Piemonte, eterne contaminazioni”, in occasione della quale lo Chef ospite Davide Cristaldi e la pastry Chef Giulia Mandara (De Gustibus, Chieri – TO) cucineranno fianco a fianco con i resident Federico Pinasco (Chef) e Valerio Vomero (sous chef). Una serata che unisce l’anima ligure ai profumi intensi del Piemonte, in un dialogo gastronomico fatto di sapori decisi e dolcezze equilibrate.

Sabato 10 maggio alle ore 20.30 toccherà all’Hotel La Baia di Diano Marina e al suo Chef Davide Tacca lasciarsi contaminare dallo Chef Adrien De Crignis, talento italo-francese che al La Bastide de Moustiers ha ottenuto 1 stella Michelin e 1 stella verde prima di tornare a Parigi, dove collabora strettamente con Alain Ducasse, uno dei cuochi-imprenditori più noti al mondo. “Un orto in riva al mare” è il titolo della serata ispirata all’essenza più pura della natura: prodotti dell’orto e tesori del mare si fondono in un menù green, creativo e sostenibile.

Le Cene a 4 mani della dodicesima edizione di Aromatica si concluderanno domenica 11 maggio alle ore 20.30 al Ristorante Blu dell’Hotel Caravelle di Diano Marina. “Rock botanico” è il titolo della serata in cui lo Chef Giuseppe Gentile dividerà la cucina con la giovane ma già quotata Chef Erika Gotta (La Bursch, Campiglia Cervo – BI, locale tenuto in grande considerazione dalle guide del settore), dando vita a un’esperienza audace e contemporanea, dove le erbe aromatiche diventano protagoniste di un racconto culinario fuori dagli schemi, in perfetto stile rock.

Le Cene a 4 mani – i cui dettagli saranno presto disponibili sul sito e sui social ufficiali – si inseriscono all’interno del ricco programma di Aromatica, festival che coinvolge l’intero Golfo Dianese grazie alla collaborazione attiva di Comuni, Associazioni di categoria e operatori del territorio. Un evento diffuso e partecipato, pensato per promuovere e celebrare l’identità gastronomica della Liguria con uno sguardo aperto e contemporaneo.

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” è la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali: in programma expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora. La 12ª edizione si svolgerà a Diano Marina (IM) venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio 2025.

