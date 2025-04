Si sono svolte oggi, venerdì 25 aprile, le celebrazioni per la festa della Liberazione organizzati dal COmune di Tortona in collaborazione con ANPI. Dopo la messa celebrata in Duomo da Don Claudio Baldi, si è tenuto l’omaggio al monumento ai partigiani in corso Leoniero e l’orazione del presidente ANPI Marco Balossino e del Sindaco Federico Chiodi.

Successivamente sono intervenuti gli studenti delle scuole superiori tortonesi: Marco Cunsono dell’Istituto Marconi, Mario Vasile e Marco Fasolini del CIOFS Piemonte, Isabella Ercolini del liceo Peano, Khirat Youssef dell’ODPF Santachiara.

Infine si sono svolte le premiazioni del consorso “La Costituzione Oggi” che aveva come tema “Diritti e doveri” al quale hanno partecipato:

1 Sala Bar ODPF Santachiara, 3B Liceo delle Scienze umane “Giuseppe Peano”, 4B Liceo Linguistico “Giuseppe Peano”, 4 Tecnico Produzione Alimentari CIOFS Piemonte ETS , 4 AC Servizi Commerciali I.I.S. Marconi, 4AS Liceo Scienze Applicate I.I.S. Marconi,

4 AA Chimica Materiali Biotecnologie I.I.S. Marconi, 4AR Amministrazione Finanza Marketing I.I.S. Marconi, 5AA Chimica Materiali Biotecnologie I.I.S. Marconi.

La bandiera della brigata partigiana “Arzani” è stata quindi consegnata agli studenti dell’ODPF Santachiara che la custodiranno fino al 25 aprile 2026.