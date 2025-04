Serravalle Scrivia – Presenti alle celebrazioni per l’Anniversario della Liberazione d’Italia, i Carabinieri della locale Stazione hanno reso onore ai Caduti accanto alle autorità civili, per testimoniare la partecipazione e la vicinanza alla gente ai valori che questo giorno porta con sé.

Presenti anche le scuole che hanno preso parte al progetto “Cultura della Legalità” promosso dall’Arma dei Carabinieri, che con le loro rappresentanze hanno voluto dare un concreto riscontro alle riflessioni fatte durante gli incontri didattici tenutisi nel corso dell’anno.

Un messaggio di speranza che viene dai giovani, ai quali i Carabinieri rinnovano costantemente l’invito a ricordare per non dimenticare e per crescere sulle ali dei valori fondanti della società civile.