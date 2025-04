Nei giorni scorsi le classi terze dell’Istituto G. Marconi si sono recate a Spinetta Marengo per visitare lo stabilimento dell’azienda Michelin, un’eccellenza nel panorama industriale della provincia di Alessandria.

Dopo un’introduzione relativa alla storia dell’azienda e alla sua produzione attuale gli studenti, equipaggiati con scarpe infortunistiche, gilet ad alta visibilità e cuffie collegate al microfono della guida, si sono avviati per la visita dei numerosi magazzini. Durante questo momento sono state spiegate le innovazioni tecnologiche legate alla lavorazione delle gomme per il settore agricolo, autocarri e metropolitane. Si è trattato di una bella opportunità per scoprire come un’azienda globale possa contribuire allo sviluppo del territorio locale, combinando eccellenza tecnologica e responsabilità ambientale.

Melissa Macchiagodena e Federica Zanotti, 3^AL