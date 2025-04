La seduta del Consiglio Comunale, riunitosi ieri sera, si è aperta con la surrogazione del Consigliere dimissionario Andrea Vignoli (gruppo Democratici per Novi) con Daniele Mascia. Contestualmente è stata effettuata anche la revisione delle quattro Commissioni Consiliari permanenti che ora risultano così composte:

1) Gugliermero Patrizia (Presidente), Cattaneo Enrica, Reale Alessandro, Dolcino Giuseppe, Coscia Paolo

2) Poletto Oscar (Presidente), Gugliermero Patrizia, Patelli Luca, Mascia Daniele, Perocchio Giacomo

3) Lolaico Alfredo (Presidente), Cattaneo Enrica, Gobbato Marco, Porta Maria Rosa, Bertoli Marco

4) Gobbato Marco (Presidente), Campanile Salvatore, Bosio Enrica, Dolcino Giuseppe, Porta Maria Rosa

Il punto successivo ha riguardato la seconda variazione del Bilancio di Previsione 2025/2027. Come ha spiegato l’Assessora al Bilancio, Carlotta Carraturo, sono previste variazioni nell’ambito dell’entrata e della spesa, sia in parte capitale che in parte corrente. Come già anticipato nel mese di dicembre, Carraturo ha anche ricordato l’accantonamento obbligatorio di 66.693 euro per il 2025 e di 133.386 euro per gli anni 2026 e 2027 in un fondo obiettivi di finanza pubblica introdotto dall’ultima manovra nazionale per il concorso degli enti locali al risanamento finanziario.

Per quanto concerne la parte corrente, la variazione recepisce stanziamenti provenienti da una serie di bandi regionali legati, in particolare, al settore sociale. Tra questi si segnalano gli oltre 200.000 euro per i cantieri di lavoro di pubblica utilità, 22.550 euro per il piano di invecchiamento attivo, oltre 42.000 euro di esenzione Tari per famiglie con disagio economico. Sono inoltre previsti contributi per asili nido e servizi educativi.

La parte capitale riguarda essenzialmente il finanziamento di specifici progetti di servizi digitali quali, l’adozione dell’applicazione IO, la digitalizzazione del sistema dello Stato Civile e della piattaforma SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

La variazione è stata approvata con 12 voti favorevoli (i gruppi di maggioranza più il Consigliere Coscia) e 4 astensioni (i Consiglieri Bertoli, Dolcino, Poletto e Porta).

La seduta è proseguita con le modifiche al regolamento per il controllo delle società partecipate. Il Sindaco, Rocchino Muliere, ha illustrato le principali novità che comprendono, in estrema sintesi, la differente composizione del comitato per la governance (la parte politica viene sostituita da una parte tecnica composta dal Segretario Generale, i Dirigenti e un esperto in materia) e un meccanismo di allineamento tra le principali scadenze dell’Amministrazione comunale e delle società partecipate. Il testo recepisce anche due emendamenti proposti dal Consigliere Coscia. La votazione finale ha fatto registrare 12 voti favorevoli (i gruppi di maggioranza più il Consigliere Coscia) e 4 contrari (i gruppi di opposizione).

Infine, con 14 voti favorevoli e 2 contrari (gruppo Forza Italia) sono state approvate le modifiche al regolamento comunale sulla concessione di aree per l’esercizio degli spettacoli viaggianti che interessano, essenzialmente, l’adeguamento alle normative vigenti e la graduatoria per l’assegnazione delle attrazioni del Luna Park.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno in merito alle dichiarazioni del Commissario di Governo per il Terzo Valico si rimanda al comunicato inviato precedentemente.