Domenica 27 aprile anche il Comune di Tortona aderisce all’iniziativa promossa dalla Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Comitato Resistenza e Costituzione, in occasione degli 80 anni dalla Liberazione, organizzando dalle ore 9.30 alle ore 12.30, una apertura straordinaria del Comune al pubblico.

Sarà possibile visitare, con una guida, le sale principali del Municipio e apprendere la storia della caserma “Passalacqua”.

Inoltre, alle ore 11, presso la sala del Consiglio Comunale, il primo cittadino Federico Chiodi consegnerà una targa di riconoscimento agli ex Sindaci di Tortona dal dopoguerra a oggi, quali “sentinelle” della Repubblica, avendo garantito con il loro impegno la democrazia anche nella nostra Città.

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle celebrazioni per la Festa della Liberazione che inizieranno venerdì 25 aprile con la consueta manifestazione che prevede alle ore 9 la santa messa nella cattedrale del Duomo, seguita dal corteo fino in corso Leoniero; alle 10.15 ritrovo presso il monumento ai partigiani per la deposizione della corona d’alloro. Seguiranno gli interventi del Sindaco Federico Chiodi e del Presidente ANPI Marco Balossino, oltre alla premiazione del concorso “La Costituzione oggi” indetto da ANPI e rivolto alle scuole superiori cittadine. Quest’anno il tema proposto era “Diritti, doveri, la responsabilità del cittadino”; interverranno gli studenti Marco Cunsano, Isabella Ercolini, Youssef Khirat, Mario Vasile e Marco Fasolino.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso la sala polifunzionale “Mons. Remotti” (ex caserma Passalacqua).