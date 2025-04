Casalnoceto – Prosegue senza sosta la promozione della cultura della legalità tra i giovani, con i Carabinieri che incontrano gli studenti delle scuole di tutti gli ordini grado, come nella circostanza, con il Maresciallo Barisonzi, Comandante della Stazione di Volpedo, che ha fatto visita alle primarie casalnocetesi per parlare di regole, bullismo e cyberbullismo.

La campagna “Cultura della Legalità” vede l’Arma dei Carabinieri impegnata da anni nella sensibilizzazione dei più giovani e dei loro educatori su temi strettamente legati all’ambiente giovanile e di più ampio respiro per gli adulti di domani.

Rispetto, educazione e regole di civile convivenza sono elementi imprescindibili per chiunque ed è importante iniziare a familiarizzarci fin da giovanissimi, affinché diventino una sana abitudine e non, come talvolta accade, un’eccezione.

Gli studenti, molto attenti e partecipi, hanno posto numerose domande sugli argomenti trattati, offrendo a loro volta ulteriori spunti di riflessione sui più disparati argomenti, confermando l’utilità di un progetto che mira a rendere più informati e consapevoli i giovani, puntando alla riduzione, quando non addirittura all’eliminazione delle sacche di degrado.