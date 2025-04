Montegioco – I Carabinieri hanno offerto consigli pratici agli anziani su come difendersi dalle truffe nel corso del “Pranzo Sociale” organizzato dal C.I.S.A. di Tortona.

Il Comandante della Stazione di Viguzzolo, Maresciallo Baldini, ha illustrato le tecniche più comuni usate dai malfattori e ha fornito consigli su come proteggersi.

A margine dei consigli, l’invito a denunciare sempre, anche gli eventuali tentativi di truffa, consentendo l’intervento tempestivo dei Carabinieri.

Oltre alle truffe che si concretizzato attraverso contatti diretti presso le abitazioni o a mezzo approcci telefonici, i Carabinieri hanno messo in guardia i presenti contro la truffa dello “specchietto” o della “carrozzeria danneggiata”, con il truffatore che simula un danno alla propria autovettura e chiede alla vittima di pagare in contanti per evitare la denuncia all’assicurazione e l’aumento del premio anno.

L’evento, che fa parte della campagna di sensibilizzazione promossa dall’Arma dei Carabinieri sul tema delle truffe agli anziani e alle fasce deboli, ha avuto come obiettivo l’informazione, chiara e diretta, per aiutare le potenziali vittime a non essere sorprese dalle eventuali circostanze e così proteggersi da truffatori e malintenzionati.