Nei giorni scorsi presso il Salone della Curia Vescovile di Tortona S.E. monsignor Guido Marini, Vescovo di Tortona ha incontrato per la prima volta e in forma ufficiale la Commissione del nuovo Ufficio Diocesano della Pastorale delle Forze dell’ Ordine e di Polizia, di Volontariato e di Soccorso, costituita con Decreto Vescovile il 20 Marzo 2025.

A farne parte Don Augusto Pietro Piccoli Cappellano della Polizia di Stato, che riveste il ruolo di Direttore, e la Commissione così composta: Arsura Cinzia, Breglia Raffaele, Pellegrino Bruno Germano, Pianetta Enrico e Semino Giuseppe.

Tale Ufficio Diocesano ha come finalità quello di aiutare la Chiesa locale in tutte le sue articolazioni territoriali, sempre a servizio del Vescovo Diocesano, per coordinare le varie Celebrazioni Liturgiche e non, presenti durante l anno, in unica Celebrazione che sarà officiata nella Chiesa Cattedrale sempre presieduta dal Vescovo Diocesano.

A tale riguardo questo nuovo Ufficio di Pastorale si pone anche un secondo e importante obiettivo, quello di diventare sempre di più un punto di riferimento e di ascolto per tutti gli appartenenti alle varie Forze dell’ Ordine e di Polizia, di Volontariato e di Soccorso che svolgono il loro operato a favore del prossimo sempre all’ interno della nostra Diocesi di Tortona.

A questo riguardo il Vescovo Marini, dopo aver ringraziato i presenti ed averli incoraggiati in questo nuovo percorso di attività pastorale fatta insieme anche agli altri Uffici di Curia, si è reso disponibile a condividere le varie esigenze e iniziative che matureranno in questo periodo come servizio diocesano sempre in un percorso sinodale proposto dalla Chiesa a livello nazionale.

Per questo si è pensato, dopo aver assistito alla bellissima celebrazione che Papa Francesco ha officiato il 9 Febbraio scorso, a riguardo del Giubileo degli appartenenti alle varie Forze dell’ Ordine e di Polizia, di Volontariato e di Soccorso in Piazza San Pietro, di celebrare solennemente anche nella nostra Diocesi di Tortona questo evento giubilare proprio nella Chiesa Cattedrale sempre alla presenza del nostro Vescovo Guido Marini, sabato 10 Maggio alle ore 11,30.

Sarà un evento molto importante a cui tutti sono invitati a partecipare, non solo per rafforzare il proprio cammino di fede personale, ma anche come momento di ringraziamento che la Comunità Diocesana vuole fare nei confronti di questi uomini e donne che ogni giorno offrono il loro contributo e il loro tempo per il bene del prossimo e a favore di tutta la nostra società.

Don Augusto Piccoli

Correlati