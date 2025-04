Tortona – Nuova tappa del progetto “Cultura della legalità”, questa volta al “Megaplex Stardust”, con gli oltre 300 studenti del Liceo “Marconi” riuniti per l’assemblea d’istituto.

Un evento significativo per affrontare temi cruciali legati alla sfera giovanile e alla vita di comunità, affinché possa crescere nei ragazzi di oggi e adulti di domani quel sentimento di convinta e consapevole partecipazione alla vita civile, all’insegna della legalità.

L’incontro si è svolto in un’atmosfera di grande coinvolgimento e attenzione, prima della proiezione di film didattici a completamento della mattinata formativa.

Ospite dell’assemblea, il Maggiore Gianluca Bellotti, Comandante della locale Compagnia Carabinieri, che ha aperto il suo intervento sottolineando l’importanza di promuovere una cultura della legalità tra i giovani, un valore fondamentale per la crescita di una società civile e giusta. Il Maggiore Bellotti parlato dell’importanza del rispetto delle regole, che costituiscono le basi della convivenza civile. Ha evidenziato come, nella vita quotidiana, il rispetto delle norme non solo tuteli il singolo individuo ma rappresenti un patrimonio collettivo da preservare.

Uno dei punti salienti del discorso ha riguardato il bullismo, un fenomeno sempre più diffuso e che spesso passa inosservato. Il Maggiore ha esortato i ragazzi a non rimanere indifferenti: essere testimoni di un atto di bullismo e non intervenire equivale a esserne complici e l’indifferenza verso certi problemi porta alla loro accettazione sociale, facendoli divenire “normalità”.

L’invito rivolto a tutti è stato di contribuire alla costruzione di un ambiente scolastico e sociale in cui ci si prenda cura l’uno dell’altro, diffondendo valori di rispetto e solidarietà.

Un altro argomento di interesse ha riguardato i pericoli insiti nel web e nei social-network. Il Maggiore ha messo in guardia i giovani sui rischi subdoli della rete, sottolineando come la sicurezza online sia tanto importante quanto quella fisica. Ha raccomandato ai ragazzi di navigare con cautela, di prestare attenzione alle informazioni condivise e alla loro privacy, nonché di riflettere sempre prima di postare contenuti che potrebbero avere conseguenze negative.

In seguito, ha trattato la questione dell’abuso di alcool e dell’uso di droghe, tema cruciale per la salute e il benessere dei giovani e la sicurezza sociale. È stato chiaro nel comunicare che la legalità passa anche attraverso scelte consapevoli, invitando i ragazzi a prendere decisioni responsabili per il loro futuro. Valorizzare uno stile di vita sano e lontano da droghe e alcool è essenziale per vivere appieno le proprie potenzialità.

Infine, il Maggiore ha concluso il suo intervento parlando di educazione stradale. Conducendo una vita rispettosa delle regole, si protegge se stessi e si garantisce la sicurezza degli altri.

L’assemblea si è conclusa con un ampio dibattito, in cui gli studenti hanno avuto l’opportunità di porre domande al Maggiore Bellotti, dimostrando un concreto interesse nei confronti dei temi trattati e per l’opera quotidiana che i Carabinieri prestano al servizio della comunità.