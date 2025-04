Diano Marina si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della tradizione ligure e della cucina autentica: la selezione ufficiale per il prestigioso Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio®, per la terza volta ad Aromatica, in programma quest’anno da venerdì 9 a domenica 11 maggio. Questa coinvolgente gara culinaria è organizzata dall’Associazione Culturale Palatifini. Il vincitore della tappa di Aromatica otterrà un posto nella finalissima mondiale, che si terrà a Genova nel 2026, nello straordinario scenario del Palazzo Ducale.

Le iscrizioni per selezionare i 10 fortunati partecipanti alla tappa dianese – in programma domenica 11 – sono già aperte, il form è disponibile sul sito aromaticadianese.it

I partecipanti si sfideranno armati di mortaio e pestello, gli strumenti simbolo della preparazione del vero Pesto Genovese DOP, seguendo la ricetta tradizionale: basilico genovese, aglio di Vessalico, pinoli, parmigiano, pecorino, olio extravergine Riviera Ligure DOP e sale grosso.

Non solo una competizione per esperti: il Genoa Pesto World Championship è aperto a cuochi amatoriali e appassionati, in una gara dove a contare sono la tecnica, la passione e il rispetto della tradizione. Il pubblico potrà assistere a ogni fase della preparazione, respirando il profumo intenso del basilico appena pestato e vivendo da vicino l’atmosfera conviviale tipica delle manifestazioni liguri.

Aromatica, il festival che esalta le eccellenze delle erbe aromatiche e dei profumi della Riviera Ligure, sarà il palcoscenico ideale per questa sfida all’ultimo … colpo di pestello!

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” è la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali: in programma expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora. La 12ª edizione si svolgerà a Diano Marina (IM) venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio 2025.