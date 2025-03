La tradizionale sfilata dei Carri Fioriti, quelle delle bande e un vero e proprio “festival dei fiori”: sono gli ingredienti della nuova edizione di “Sanremoinfiore 2025” organizzata dall’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni che, per la prima volta, propone un calendario di eventi diffusi su ben 4 giorni.

In programma domenica 16 marzo con il tema “Riviera dei Fiori – Giardino d’Europa”, l’attesissima sfilata sarà preceduta dal “Festival dei fiori” che si svilupperà in diverse location dal 13 al 16 marzo e dalla tradizionale sfilata delle bande il giorno prima (sabato 15 marzo).

Il Corso Fiorito, che rinnova la tradizione del Carnevale dei Fiori di Sanremo nato nella Belle Époque, vedrà partecipare 10 carri realizzati dai vari comuni partecipanti che saranno accompagnati da bande musicali e gruppi folkloristici. Sfilerà anche il carro di Sanremo, come di consueto fuori concorso.

Il Corso Fiorito è stato riconosciuto con decreto ministeriale del MIBACT tra le più importanti “Manifestazioni Carnevalesche Storiche” ed è organizzato dal Servizio Turismo del Comune di Sanremo.

Appuntamento di grande richiamo a cui la RAI dedica annualmente uno speciale di “Linea Verde” con riscontri davvero importanti in termine di audience, attira ogni anno migliaia di persone.

“Il Corso Fiorito – dichiara il sindaco Alessandro Mager – è un grande evento del calendario manifestazioni che unisce tradizioni e folklore e, per il suo storico legame con i fiori, promuove una delle nostre eccellenze. E’ strettamente legato alla cultura floricola del territorio e, in quest’edizione, si arricchisce di tanti appuntamenti capaci di valorizzarla ancora di più, dando al contempo un forte impulso all’aspetto turistico. Ringrazio gli assessori Alessandro Sindoni e Ester Moscato per il lavoro svolto, gli uffici competenti, i carristi che partecipano, le associazioni, le forze dell’ordine e i partner che hanno permesso la realizzazione di questo ricco calendario, senza dimenticare i tanti volontari impegnati nella manifestazione”.

“Questo programma – spiega l’assessore al turismo Alessandro Sindoni – è frutto di un lungo lavoro coordinato dall’ufficio turismo con le realtà associative del territorio e i partner che hanno voluto aderire al festival dei fiori. Una bella sinergia, che ha prodotto tanti appuntamenti in compartecipazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e con il Casinò, che ringrazio per aver creduto in questo progetto. Abbiamo voluto realizzare un racconto che potesse permettere a Sanremo di unire due delle sue anime più spiccate, la floricoltura e il turismo, con un brand rinnovato. Ringrazio l’ufficio turismo per il grande lavoro svolto che consentirà di offrire un programma d’eccezione in quella che, a tutti gli effetti, diventa una vera e propria rassegna del fiore. E un ringraziamento particolare ai Comuni che partecipano alla manifestazione “Sanremo ini fiore” e alle associazioni formate da tanti volontari che ogni anno si prodigano, con passione e superando grandi difficoltà, nella realizzazione dei bellissimi carri fioriti”.

“Con quest’edizione – conclude l’assessore alla floricoltura Ester Moscato – Sanremo può offrire una storia davvero importante, capace di far comprendere e valorizzare la produzione del fiore che oggi si è evoluta in un sistema esteso a livello mondiale. Il Tavolo del Turismo e quello della Floricoltura hanno unito le forze per produrre installazioni, laboratori di arte floreale e incontri con esperti del settore. E questi eventi culmineranno nella sfilata di domenica. Grazie quindi alla forte sinergia con l’assessorato al turismo, per quattro giorni il fiore diventerà protagonista offrendo l’opportunità, a cittadini e turisti, di immergersi in un tripudio di colori e profumi. Ringrazio Amaie Energia- Mercato dei Fiori e tutte le associazioni coinvolte per la grande collaborazione”.

Enrico Lupi presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria, dichiara: “Camera di Commercio Riviere di Liguria non può che dichiararsi soddisfatta nell’aver contribuito ad ampliare l’offerta di una manifestazione dedicata ad uno dei comparti più floridi e vivaci del nostro territorio. Da giovedì a domenica si avrà la possibilità di promuovere, esaltare e rivitalizzare un’economia portante le cui caratteristiche sono qualità del prodotto e professionalità. Si prospetta una 4 giorni che vedrà il culmine nella sfilata dei carri in programma domenica, durante la quale turisti e residenti potranno conoscere tutto ciò che gravita intorno alla floricoltura: dalle prospettive al mercato internazionale. Sanremo si trasformerà in un palcoscenico colorato dando alle migliaia di persone presenti l’opportunità conoscere la città in tutta la sua bellezza. Tengo a rimarcare quanto la collaborazione costruttiva faccia la differenza, soprattutto in termini di promozione e sviluppo economico”.

Un po’ di storia del Corso Fiorito

Il Corso Fiorito nasce nel 1904 con il nome “Festa della Dea Flora“. In quell’occasione sfilavano lungo le vie di Sanremo carrozze ornate e decorate da composizioni floreali con prodotti provenienti dal territorio. Il successo fu tale da divenire un appuntamento annuale che, nel Dopoguerra, prese il nome di “Italia in Fiore” e ai carri fioriti si affiancarono bande musicali e gruppi folkloristici. Seguì un periodo di interruzione dal 1966 al 1980, quando la manifestazione riprese con nuovo slancio trasformandosi in uno degli eventi di punta del calendario manifestazioni del Comune di Sanremo con la denominazione di “Corso Fiorito”.

Nella seconda metà degli anni Novanta ha attraversato una nuova fase di successo e notorietà anche fuori dai confini della città grazie all’inserimento della sfilata e della premiazione nella trasmissione “Linea Verde” con il nome di “Sanremoinfiore”, a un nuovo e più regolare assetto come l’assegnazione, ad ogni edizione, di un tema su cui i maestri di composizione floreale sono chiamati a cimentarsi, e al voto di una giuria, composta anche da personaggi di ampia notorietà legati, in qualche modo, al tema stesso.

INFO UTILI

Da giovedì 13 marzo fino al termine della manifestazione : “Festival dei Fiori”. In particolare, sarà possibile seguire un “tour floreale” nelle principali vie e piazze cittadine:

1. piazza Colombo: realizzazione del carro di Sanremo

2. via Matteotti (“vetrine in Fiore”) – piazza Borea d’Olmo – via Cavour – via Escoffier – centro storico la “Pigna” – via Corradi – Pian di Nave

Anche convegni – mostre – esposizioni floreali al Casinò di Sanremo, al Forte di Santa Tecla, all’Istituto Crea e al Club Tenco (si veda di seguito programma dettagliato)

Sabato 15 marzo: sfilata delle bande con inizio ore 16.30 (vie e piazze cittadine)

Domenica 16 marzo : sfilata dei carri con inizio alle ore 10.30

Percorso – Tribune – Tariffe

E’ possibile ammirare i carri fioriti:

gratuitamente lungo il percorso ad anello realizzato sul Lungomare I. Calvino – piazzale C. Dapporto – ex Stazione Ferroviaria – tratto Pista Ciclabile parallelo a Via N. Bixio fino ai Giardini Vittorio Veneto

a pagamento sulle tribune site in piazzale Carlo Dapporto, il cui accesso sarà consentito fino alle ore 9.30 e secondo le tariffe di seguito indicate:

adulti – tariffa unica euro 30 + diritti di prevendita

bambini da 0/5 anni – ingresso gratuito seduti in braccio ad un adulto

bambini dai 6 anni – pagamento tariffa unica euro 30 + diritti di prevendita

Le persone diversamente abili in sedia a rotelle con un solo accompagnatore avranno l’accesso gratuito ad apposita area realizzata su piazzale Carlo Dapporto.

Come acquistare i biglietti

dal 25 febbraio è possibile acquistare i biglietti a questo link https://www.liveticket.it/sanremoinfiore

è possibile acquistare i biglietti a questo link dal 3 marzo direttamente all’infopoint d via Matteotti (zona Cinema Centrale)

Il biglietto sarà rimborsabile solo in caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore.

Come raggiungere “Sanremoinfiore 2025”

treno : la stazione ferroviaria di Sanremo dista circa 20 minuti a piedi dal percorso.

: la stazione ferroviaria di Sanremo dista circa 20 minuti a piedi dal percorso. auto o autobus: uscita autostradale A10 “Sanremo Ovest” per chi proviene da Ventimiglia e uscita autostradale A10 “Arma di Taggia -Sanremo Est” per chi proviene da Genova.

Parcheggi autobus (tariffa 60 euro)

1. via Frantoi Canai (zona ovest, adiacente al Mercato dei Fiori – Uscita Aurelia bis “Valle Armea”): consigliato per i mezzi provenienti uscita autostradale A10 “Arma di Taggia -Sanremo Est”

2. c.so Marconi (zona est – rettilineo Foce): consigliato per i mezzi provenienti uscita autostradale A10 “Sanremo Ovest”

Si ricorda che sono altresì disponibili le consuete strutture del Palafiori (corso Garibaldi 1) e della stazione ferroviaria (corso Cavallotti) oltre che il nuovo parcheggio all’interno di Portosole.

ORDINE DI USCITA E TEMA DEI CARRI

COMUNE TEMA 1 SANREMO Casinò di Sanremo – (Ann. 120 anni) (fuori concorso) 2 SANTO STEFANO AL MARE Austria – “Pagina romantica” 3 DOLCEACQUA Olanda – “Tulipani e mulini a vento” 4 TAGGIA Francia – “Une fleur pour mon amour” 5 BORDIGHERA Svezia – “Viaggio verso il sole” 6 RIVA LIGURE Germania – “Armonie fiorite” 7 OSPEDALETTI Belgio – “Festival in technicolor” 8 DIANO MARINA Danimarca – “ Un fiore per il mio castello” 9 VALLECROSIA /CAMPOROSSO Italia – “Europa in Fiore” 10 VENTIMIGLIA Svizzera – “Appuntamento in Riviera” 11 POMPEIANA Spagna – “Tavolozza spagnola”

FESTIVAL DEI FIORI DI SANREMO

In programma dal 13 al 16 marzo celebra la lunga tradizione floricola della città, conosciuta in tutto il mondo per le sue straordinarie produzioni e per la qualificata attività di ricerca e innovazione, grazie a Confcommercio, Federfiori, Confartigianato, Confesercenti e la rete di Imprese Sanremo ON

Il Festival si articola in quattro giorni ricchi di eventi, mostre, convegni, workshop, conferenze, concorsi, installazioni floreali, concerti, parata di bande musicali e il tradizionale Corso Fiorito, che vedrà sfilare carri decorati per le vie della città.

L’evento si aprirà giovedì 13 marzo con la commemorazione dei 150 anni dalla nascita di Mario Calvino, pioniere della floricoltura, all’istituto CREA, dove sarà allestita una mostra fotografica a lui dedicata.

Contemporaneamente, al Forte di Santa Tecla, sarà aperta e visitabile la mostra “I Fiori delle Regine”: il Forte, già dall’ingresso, sarà addobbato come un vero Palazzo Reale che accoglierà otto Regine che hanno scritto o stanno scrivendo la storia d’Europa e per le quali sono stati scelti i loro fiori preferiti.

Il progetto “Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte” impreziosirà piazze e via della città (in via Matteotti, alla Pigna, in Piazza Borea d’Olmo, al Club Tenco) con installazioni e composizioni floreali ispirate a figure femminili che hanno lasciato un segno nel mondo dei fiori e delle piante, dalla botanica, all’illustrazione, alla floricoltura. Dall’architetta del paesaggio ante litteram Gertrude Jekyll alla floral designer Constance Spry, alle botaniche Marianne North, Maria Sibylla Merian e Anna Atkins, sino alla sanremese d’adozione Eva Mameli Calvino.

Sempre giovedì, al Casinò, inaugurazione della mostra “La Casa del Fiore” che espone le nuove varietà di fiori locali. Venerdì 14 marzo è previsto un convegno sul futuro della floricoltura, seguito da un concerto dell’Orchestra Sinfonica.

Sabato 15 marzo, oltre alle mostre e alle installazioni floreali, nel pomeriggio avrà luogo la parata delle bande musicali e in serata il “Gran Gala dei Fiori” al Casinò e un concerto di Massimo Ranieri al Teatro Ariston.

Domenica 16 marzo, il Festival si conclude con il tradizionale Corso Fiorito, dove i carri decorati sfileranno per le vie della città, accompagnati da bande musicali.

LOCATION

CASINO’

Il Casinò è il luogo ideale per ospitare ”La Casa del Fiore”, mostra delle nuove varietà (fiore reciso, fronde, piante in vaso) cui sono stati invitati ad esporre esclusivamente gli ibridatori locali.

La mostra verrà inaugurata giovedì 13 marzo e sarà aperta al pubblico sino a domenica dalle 10 alle 20. L’ingresso della scalinata del Casinò verrà addobbato con installazioni, composizioni e piante.

Nella giornata di venerdì 14 marzo, dalle ore 14.30, nella Sala Privatissima (in collaborazione con Federfiori, Ancef, Crea, Distretto Floricolo, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Mercato dei Fiori) si terrà un convegno-dibattito tra esportatori di fiori italiani, una delegazione di Union Fleurs – International Flower Trade Association e i rappresentanti dei produttori agricoli sul passato e il futuro del settore florovivaistico. Tema del convegno, ”Workshop del fiore: Dal passato al futuro, la floricoltura sanremese e l’eredità di Mario Calvino”. Durante il confronto saranno presenti in sala dei flower designers che creeranno dal vivo le loro composizioni. Sarà premiata un’eccellenza imprenditoriale locale, Ida Guglielmi, titolare di Sanremo Fiorita.

Sempre venerdì 14 marzo alle 18, avrà luogo il concerto Classicismo luminoso di due composizioni (Orchestra Sinfonica di Sanremo, direttore Giancarlo De Lorenzo, pianoforte Sergio Marchegiani, pianoforte Marco Schiavo), in programma Wolfgang Amadeus Mozart (Concerto per Pianoforte n. 10 in Mi bemolle maggiore, K.365/316°) e Franz Schubert (Sinfonia n. 3 in Re maggiore D.200),

Infine sabato 15 marzo dalle 20, al Ristorante Biribissi verrà organizzato dal Casinò il “Gran Gala dei Fiori”.

FORTE DI SANTA TECLA

Il Forte di Santa Tecla ospita, dal 13 al 16 marzo, la grande mostra “I Fiori delle Regine”. Il Forte, già dall’ingresso, sarà addobbato come un vero Palazzo Reale che accoglierà otto Regine che hanno scritto o stanno scrivendo la storia d’Europa e che hanno scelto, ognuna, i loro fiori preferiti.

I visitatori si troveranno così immersi nella storia di personaggi famosi e unici nel loro fascino, oltre che nella cultura della floricoltura ligure.

Già la scalinata di accesso al Forte sarà caratterizzato da una parata di cipressi reali e il portone d’ingresso disegnato da un’esplosione di fiori bianchi e rossi su un tappeto di fronde verdi.

Il colpo di scena si trova nel cortile centrale del Forte e sarà assicurato dalle immagini delle Regine a dimensione naturale e da un doppio arco fiorito che porterà al trono centrale anch’esso immerso in un portale regale fiorito. Accanto alle Regine, i fiori preferiti da ognuna con la descrizione del personaggio storico o attuale e del bouquet floreale collegato.

La mostra “I Fiori delle Regine” propone anche un percorso collegato che prevede una serie di esposizioni.

1) Sala dei Bozzetti dei Carri Fioriti.

Un viaggio nella storia dei carri fioriti di Sanremo, attraverso i bozzetti originali e le foto storiche che ne documentano la realizzazione. L’allestimento di trova nella Sala laterale alla sala delle proiezioni del Forte.

2) Sala Cisterna con il “Presepe dei Fiori di Sanremo”.

Il presepe fu opera di Ermanno Moro negli anni ’50, caratterizzato dall’allestimento floreale. Previste due conferenze dedicate ai temi “Fiori e arte popolare sacra” e “I fiori nelle pratiche dei Cappuccini Liguri dell’Ottocento, tra fede e natura”.

3) Sala “Il Mondo delle Piante” (Istituto Aicardi).

Focus sulle tecniche di coltivazione e propagazione, frutto dell’esperienza dell’Istituto Aicardi di Sanremo. Le rose rappresentano una parte importante ma non l’unico tema. Foto e documenti storici illustrano la diversità della flora e le tecniche di coltivazione utilizzate nel tempo. Laboratori pratici aperti al pubblico.

4) Sala Proiezioni: “Una Storia in Immagini e Filmati” e “Fiori in Posa”.

Un viaggio nel tempo attraverso immagini e filmati sulla storia dei carri fioriti di Sanremo, arricchito dall’esposizione di acquerelli botanici.

La mostra “I Fiori delle Regine” rappresenta un’occasione unica per immergersi nel mondo affascinante della floricoltura sanremese, tra storia d’Europa, arte e cultura.

Da giovedì 13 marzo a domenica 16 marzo – Orario 10-18 (continuato)

Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura

TARIFFE

Intero 5 euro

Ridotto 2 euro (per i giovani tra i 18 ed i 25 anni)

Gratuito (per i minori di 18 anni e per i casi previsti dal D.M. n.507 del 11/12/1997)

Nell’ambito della manifestazione, l’associazione Amici del Giardino di Villa Ormond ha organizzato presso il Forte di Santa Tecla:

ESPOSIZIONE 1. dal 13 al 16 marzo esposizione “Il presepe dei fiori di Ermanno ed Ester Moro”

Erano gli anni Cinquanta, quando il Colle di San Bartolomeo accoglieva un animato pellegrinaggio di floricoltori e turisti che si recavano a visitare un presepe originale e meraviglioso, fatto con i più` bei fiori di Sanremo.

Una rappresentazione della natività fortemente voluta dagli ibridatori Ermanno ed Ester Moro, che nel lontano 1957 affidarono al prof. Alberto Beltrame l’incarico di creare un presepe artistico, da allestire in un contesto floreale.

Dalla prima realizzazione, che ottenne un grande successo, seguirono nel corso degli anni numerose rappresentazioni, che videro sempre il Bambino adagiato nella culla ricolma di nuove varietà di garofani ancora inedite e create dai grandi ibridatori Ester ed Ermanno Moro. I loro magnifici garofani bianchi di Sanremo erano alla ribalta internazionale e avevano allietato, il 20 novembre 1947, il matrimonio di Elisabetta II con Filippo di Edimburgo.

La raffigurazione vede la Famiglia con il Bambino Gesù adagiato nella culla ricolma dell’omaggio floreale e circondato da un folto gruppo di angeli festosi. Tutti i figuranti sono stati scolpiti in legno da maestri della Val Gardena.

Allestimento curato da: Modena Maura, Bertin Mara, Imperlini Gabriella, Brea Lionello, Berardinelli Gabriella,

ESPOSIZIONE 2. dal 13 al 16 marzo esposizione “Arte in fiore”

Acquerelli botanici di Silvana Rava e allievi

Il ritratto di piante e` una disciplina artistica strettamente legata al mondo della scienza. Usata in passato per illustrare le piante utilizzate a scopo terapeutico ha ora lo scopo di incantarci mostrandoci la bellezza della natura, sensibilizzandoci allo stesso tempo ad un maggior rispetto. Silvana Rava e` una pittrice botanica di fama internazionale; i suoi acquerelli, che sono stati esposti in numerose mostre in Italia e all’estero, hanno ricevuto importanti riconoscimenti come la Gold Medal e la Silver Gilt Medal della Royal Horticultural Society a Londra e si trovano in prestigiose collezioni internazionali come quella della Lindley Library di Londra e dell’Hunt Institute di Pittsburgh. I suoi ritratti ad acquerello di fiori saranno esposti insieme ad alcune tavole dei suoi allievi.

CONFERENZE

Venerdì 14 marzo, ore 15.30

“Il presepe dei fiori di Ermanno e Ester Moro” raccontato da Lionello Brea e Claudio Littardi.

Sabato 15 marzo, ore 15

“I fiori nelle pratiche dei Cappuccini Liguri dell’Ottocento, tra fede e natura”.

La riscoperta del manoscritto Selva Botanica di Padre Vincenzo Celesia.

Padre Vincenzo Celesia, frate cappuccino e appassionato botanico, ci ha lasciato un patrimonio unico con il manoscritto Selva Botanica, che fu presentato al Primo Congresso Internazionale di Botanica, tenutosi a Genova nel 1892, dove ricevette gli elogi dallo stesso organizzatore dell’evento, il botanico di fama internazionale Otto Penzig. Questo manoscritto, dimenticato nel tempo, viene oggi riscoperto e riceve finalmente gli onori di stampa. Nel corso della conferenza, sarà quindi presentato questo testo, che rappresenta un viaggio tra arte, scienza e tradizione ed è un omaggio ai fiori della Liguria e al loro uso nella vita quotidiana.

Relatori:

Laura Cornara – Prof. Associato di Botanica, DISTAV, Università degli Studi di Genova

Gabriele Ambu – Ordine dei Frati minori Cappuccini di Genova

Breve presentazione degli autori:

Laura Cornara, professore associato di Botanica presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita di UniGe e docente al Master di Fitoterapia dell’Università degli Studi di Siena. Membro della Commissione Divulgazione della Scuola di Scienze MFN, Accademica corrispondente nella classe di Scienze dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere e, dal 2024, membro del Consiglio scientifico del Festival della Scienza di Genova. Si occupa di etnobotanica, piante officinali e alimentari, in particolare prodotti tipici. Studia composti bioattivi e sottoprodotti vegetali. È autrice di numerosi articoli su riviste peer review e libri divulgativi. Fa parte del Comitato scientifico delle riviste Erboristeria domani e Innovazione in Botanicals di CEC editore e svolge attività editoriale come Guest/Collection Editor di diverse riviste scientifiche internazionali.

Gabriele Ambu, Frate dell’Ordine dei Frati Cappuccini Liguri, laureato in Biologia, nel 2021 ha conseguito presso il DISTAV dell’Università di Genova il Dottorato di ricerca in Biologia Applicata all’Agricoltura e all’Ambiente con una tesi sugli usi tradizionali delle piante nel Nepal centro-orientale. È autore di alcuni articoli scientifici su riviste internazionali e di testi divulgativi di argomento etnobotanico. Presso il DISTAV è stato inoltre nominato Cultore della Materia per gli insegnamenti di Etnobotanica e Biologia delle piante officinali. Collabora da tempo con i curatori del Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova alla realizzazione di eventi culturali, tra cui la recente mostra “Le piante e l’uomo: arte, tradizioni e spiritualità francescana” (2024).

ISTITUTO CREA

Giovedì 13 marzo si svolgerà la commemorazione dei 150 anni dalla nascita di Mario Calvino (Sanremo, 26 marzo 1875 – Sanremo, 25 ottobre 1951) agronomo e botanico, marito della naturalista Eva Mameli, nonché padre dello scrittore Italo Calvino e del geologo Floriano, che con la sua opera gettò le basi di ciò che poi sarebbero diventate la ”floricoltura industriale” e la tradizione dei grandi ibridatori sanremesi. Il Crea allestirà una mostra fotografica corredata da schede biografiche dedicata a Mario Calvino. L’inaugurazione della mostra si svolgerà giovedì 13 Marzo alle ore 10.30 e sarà aperta al pubblico fino a domenica 16 compresa dalle ore 10 alle 16. L’Istituto Crea sarà raggiungibile dai visitatori grazie al servizio navetta gratuito che partirà da Santa Tecla. Sarà anche una occasione per ricordare il centesimo anno della fondazione del CREA stesso (1925-2025). La mostra sarà visitabile su appuntamento sino al 30 aprile 2025.

VIE E PIAZZE

Vie e piazze saranno allestite con piante, installazioni, composizioni e piccoli giardini per creare un percorso ricco e coordinato a partire da piazza Colombo dove sul “solettone” il Comune installerà una maxi tensostruttura illuminata sotto la quale verrà creato in diretta e dal vivo il Carro fiorito di Sanremo. L’allestimento del Carro sarà visitabile da venerdì 15 marzo dalle 10 alle 20.

Piazza Borea D’Olmo verrà allestita con un grande tappeto erboso e piante di agrumi e ulivi, come era in origine. La Camera di Commercio Riviere di Liguria si occuperà direttamente dell’installazione della location. Inoltre, verrà creato uno spazio dedicato a “Euroflora 2025”, evento in programma a Genova dal 24 aprile al 4 maggio.

A Pian di Nave, domenica 16 verrà realizzato un mercatino floro agro alimentare da parte delle Organizzazioni CIA Agricoltori Italiani e Coldiretti. Apertura stand dalle 9 alle 17.

Alla vecchia stazione troverà spazio l’installazione “treno dei fiori”, che rievocherà i tempi in cui i floricoltori, con le loro caratteristiche ceste in vimini portate sopra le “Bianchine” che ai tempi andavamo di moda, consegnavano i fiori al treno in partenza per il nord Europa.

In via Escoffier troveranno spazio le installazioni dei Comuni del bacino di Sanremo (Civezza, Badalucco, Riva Ligure, Bajardo, Costarainera, Molini di Triora, Castellaro, Ceriana, Pietrabruna, San Lorenzo al Mare e Cipressa) i quali realizzeranno 11 installazioni, prendendo spunto dal tema dei Carri del Corso Fiorito del 1961 “Per fare un carro ci vuole un fiore”. I fiori sono messi a disposizione da Amaie Energia Mercato dei Fiori di Sanremo.

TEATRO ARISTON

Ospiterà il grande concerto-evento di Massimo Ranieri “Tutti i sogni ancora in volo”.

Ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri. Dopo il successo dell’omonimo varietà serale andato in onda a fine maggio 2023 su Raiuno e dopo la fiction Mediaset “La voce che hai dentro”, torna Massimo Ranieri in Tour con un calendario ricco di appuntamenti musicali nei più prestigioso teatri italiani per un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. Anche questa volta ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso con brani intramontabili come “Rose Rosse” e “Perdere l’amore”.

Inoltre ascolteremo dal vivo anche bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del nuovo album che ha lo stesso titolo dello spettacolo, che porta la firma della produzione musicale dell’artista internazionale Gino Vannelli.

L’organizzazione generale è del producer Marco De Antoniis, con una big band di musicisti formata da Stefano Proietti al pianoforte, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, le chitarre di Andrea Pistilli e Tony Pujia, al basso Stefano Puglisi, al sax Max Filosi e con le tre cantanti musiciste Cristiana Polegri (sax), Valentina Pinto (violino) e Giovanna Perna (tastiere).

Sabato 15 marzo alle 21.

Biglietti: aristonsanremo.com

CLUB TENCO

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 marzo (dalle ore 16 alle ore 19) la sede del Club Tenco presso l’ex scalo merci della vecchia stazione ferroviaria (Piazza Cesare Battisti, 33), apre le porte al pubblico per una visita guidata alla mostra dedicata ai 50 anni della Rassegna della Canzone d’autore.

Chiude la tre giorni nel Club – domenica 16 marzo – il cantautore Olden che in concerto presenta il suo nuovo album “La Fretta e la Pazienza”.

Sarà possibile usufruire di una visita guidata gratuita alla mostra dedicata ai 50 anni della rassegna della canzone d’autore, allestita nella sede, luogo ricco di musica, storia e storie e che ospita un archivio di libri, vinili e documenti dedicati alla musica d’autore italiana, unico nel suo genere nel nostro Paese. Il sottofondo musicale sarà una selezione di tanti brani storici a tema floreale dal titolo “Grazie dei fiori”: si spazia da Papaveri e Papere di Nilla Pizzi a Rose Viola di Ghemon, da La guerra di Piero di Fabrizio De André a Inverno dei Fiori di Michele Bravi.

Chiude la tre giorni nel Club Tenco domenica 16 marzo il cantautore Olden, nome d’arte di Davide Sellari, che presenta in un concerto, accompagnandosi con il pianoforte, il suo nuovo album La Fretta e la pazienza – anticipato dalla title track con il featuring di Paolo Benvegnù – e propone altri brani del suo repertorio a oltre dieci anni dal suo lavoro discografico d’esordio in italiano, “Sono andato a letto presto”.

Olden è stato ospite della Rassegna del Premio Tenco nel 2022 e, insieme all’Orchestra sinfonica di Sanremo con lo spettacolo Olden e le grandi canzoni d’autore del Festival di Sanremo, nel 2023.

Il Premio Tenco è un festival di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal 1974 si tiene nella città del ponente ligure che rappresenta da sempre la musica italiana. Una manifestazione unica in Europa e al mondo alla quale vengono invitati i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri, nonché un’occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale.

L’Associazione culturale Club Tenco, fondata a Sanremo nel 1972 da un gruppo di appassionati di musica, con la guida di Amilcare Rambaldi, per promuovere e sostenere la canzone di qualità, è intitolata al grande artista e cantautore italiano Luigi Tenco e opera senza scopo di lucro, in assoluta e riconosciuta autonomia dall’industria musicale. “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la canzone d’autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo”.

VETRINE IN FIORE

Viene organizzato il Concorso “Vetrine in Fiore” in collaborazione con Flornews (Distretto Florovivaistico della Liguria), al quale sono invitati a partecipare tutti coloro dispongono di una vetrina. I partecipanti dovranno ovviamente allestire la propria vetrina a tema floreale. Non è consentito l’utilizzo di fiori e fronde finti, sono validi i fiori e fronde freschi colorati, secchi, stabilizzati e piante in vaso. Non possono partecipare negozi di fiori o giardinaggio

L’organizzazione mette a disposizione, per chi ne avesse necessità, una fornitura di fiori freschi locali.

L’allestimento dovrà essere pronto a partire da giovedì 13 e dovrà essere mantenuto fino domenica 16 Marzo. Le foto e il passaggio della giuria saranno effettuati indicativamente nella giornata di giovedì.

Verranno premiate le 3 vetrine più creative e originali e in più ci sarà il Premio Vetrina Fiorita Flornews che premierà la vetrina più votata dal pubblico sulla pagina instagram Flornews Liguria. La votazione si concluderà alle 12 di sabato 15 marzo. Il giorno 15 marzo alle ore 15 ci sarà la premiazione delle 3 migliori vetrine nella Sala Privata del Casinò. Il voto della giuria è insindacabile.

L’adesione al concorso è gratuita.

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

A cura di Caterina Tamagno – Architetta del Paesaggio e Giulia Giglio – Architetta. Gruppo informale AGO Architettura I Paesaggio

All’interno dell’evento “Festival dei Fiori” si sviluppa il progetto “Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte” il quale impreziosirà piazze e via della città con installazioni e composizioni floreali ispirate a figure femminili che hanno lasciato un segno nel mondo dei fiori e delle piante: dalla botanica, all’illustrazione, alla floricoltura.

Ricercatrici, viaggiatrici e regine, provenienti da tutta Europa, che con carisma e determinazione hanno coltivato e arricchito le conoscenze sia in campo scientifico sia artistico e culturale. Dall’architetta del paesaggio ante litteram Gertrude Jekyll alla floral designer Constance Spry, che hanno rivoluzionato la progettazione nel campo dei giardini e delle composizioni floreali; alle botaniche Marianne North, Maria Sibylla Merian e Anna Atkins, che con le loro illustrazioni e ricerche hanno apportato un contributo fondamentale nello studio delle piante e degli ecosistemi; sino alla sanremese d’adozione Eva Mameli Calvino, figura di riferimento nel campo del florovivaismo e dell’ibridazione. Oltre alle numerose regine, che hanno reso alcuni fiori iconici e “regali” nell’immaginario collettivo.

Le installazioni disseminate per la città si sviluppano seguendo un percorso che porta a visitare Sanremo dal cuore pulsante di via Matteotti sino al Casinò, passando per la Pigna e il Forte di Santa Tecla.

Di seguito un approfondimento area per area.

VIA MATTEOTTI, I nostri Benvenuti floreali

In corrispondenza delle entrate alle zone allestite, 4 lampioni di via Matteotti saranno abbelliti da altrettante composizioni floreali che per colori e tematiche anticipano le tinte che caratterizzano le installazioni principali. La fonte di ispirazione per le quattro composizioni è Constance Spry.

PIAZZA BOREA D’OLMO, Tra Paesaggi ordinati e disordine creativo

Ad affiancare l’installazione che ripropone l’argomento storico del Giardino di Palazzo Borea D’Olmo, con le sue forme regolari, troveremo la panchina di Euroflora 2025 incorniciata da una corona di piante e fiori allestiti seguendo i canoni dei giardini della nota Paesaggista inglese Gertrude Jekyll.

PIGNA, Immagini in fiore

Il percorso lungo la Pigna – che parte e ritorna in piazza Cassini, percorrendo via Santo Stefano, le Rivolte di San Sebastiano, sostando in Piazza dei Dolori e ridiscendendo lungo via Palma – sarà disseminato di installazioni floreali moderne e classiche che ci portano a conoscere tre artiste che con le loro stampe, dipinti e opere hanno studiato il mondo floreale durante il XVIII secolo.

Il percorso partirà con le tinte del ciano e del bianco ispirate dalla cianotipista Anna Atkins, per continuare con i toni caldi ispirati dalle illustrazioni botaniche delle botaniche Marianne North, Maria Sibylla Merian.

CASINO’, L’esotico che incanta

A conclusione della visita, dopo una sosta a Forte Santa Tecla, i visitatori arriveranno davanti allo scalone di ingresso del Casinò. Prima di entrare a visitare la mostra ”La Casa del Fiore’‘, l’occhio sarà appagato dalla vista delle composizioni floreali che richiamano l’esotico, dedicate alla figura di Eva Mameli Calvino, che ha contribuito alla diffusione non solo a Sanremo ma in tutta la penisola italiana, di piante e fiori provenienti dal Sud America.

Festival dei Fiori di Sanremo

13-16 marzo 2025

PROGRAMMA

Giovedì 13 marzo

Ore 10:00

Forte di Santa Tecla

Apertura Percorso floreale “I fiori delle Regine”

Esposizione “Il presepe dei fiori di Ermanno ed Ester Moro”

Esposizione “Arte in fiore”

(Ingresso 5 €, Ridotto 2 €)

Ore 10:30

CREA

Inaugurazione istituzionale mostra fotografica dedicata a Mario Calvino e alla storia del CREA

(su invito)

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

I nostri Benvenuti floreali

Via Matteotti

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

Immagini in fiore

La Pigna

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Apertura visita installazioni Aranceto e Agrumeto d’epoca

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

Tra Paesaggi ordinati e disordine creativo

Piazza Borea d’Olmo

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Via Escoffier

“Per fare un carro ci vuole un fiore”

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

L’esotico che incanta

Casinò di Sanremo

Ore 11:00

CREA

Convegno su Mario Calvino

(aperto al pubblico)

Ore 14:00

CREA

Apertura al pubblico della mostra su Mario Calvino

(Ingresso gratuito)

Ore 14:00

Forte di Santa Tecla (spiazzo antistante)

Prima partenza servizio navetta per il CREA Orticoltura e Florovivaismo

Ore 16.00

CREA

Chiusura mostra Mario Calvino

Ore 18:00

Forte di Santa Tecla

Apertura Percorso floreale “I fiori delle Regine”

Esposizione “Il presepe dei fiori di Ermanno ed Ester Moro”

Esposizione “Arte in fiore”



Venerdì 14 marzo

Ore 09:45

Forte di Santa Tecla (spiazzo antistante)

Prima partenza servizio navetta per il CREA Orticoltura e Florovivaismo

Ore 10:00

CREA

Apertura della mostra su Mario Calvino

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Forte di Santa Tecla

Apertura Percorso floreale “I fiori delle Regine”

Esposizione “Il presepe dei fiori di Ermanno ed Ester Moro”

Esposizione “Arte in fiore”

(Ingresso 5 €, Ridotto 2 €)

Ore 10:00

Casinò di Sanremo

Sala Privatissima

Apertura Mostra delle nuove varietà “La Casa del Fiore”

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Piazza Colombo (Solettone)

Apertura del percorso di visita allestimento del Carro Fiorito di Sanremo

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

I nostri Benvenuti floreali

Via Matteotti

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

Immagini in fiore

La Pigna

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Apertura visita installazioni Aranceto e Agrumeto d’epoca

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

Tra Paesaggi ordinati e disordine creativo

Piazza Borea d’Olmo

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Via Escoffier

“Per fare un carro ci vuole un fiore”

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

L’esotico che incanta

Casinò di Sanremo

Ore 14:30

Casinò di Sanremo

Sala Privata

Convegno/Dibattito

”Workshop del fiore: dal passato al futuro, la floricoltura sanremese e l’eredità di Mario Calvino”

Ore 15:30

Forte di Santa Tecla

Il presepe dei fiori di Ermanno e Ester Moro (Conferenza)

Ore 16:00

CREA

Chiusura mostra Mario Calvino

Ore 16:00

Club Tenco

Visita guidata alla Mostra dedicata ai 50 anni della Rassegna della Canzone d’Autore

Ore 18:00

Forte di Santa Tecla

Apertura Percorso floreale “I fiori delle Regine”

Esposizione “Il presepe dei fiori di Ermanno ed Ester Moro”

Esposizione “Arte in fiore”

Ore 18:00

Teatro del Casinò

Concerto dell’Orchestra Sinfonica

Classicismo luminoso di due composizioni

(Ingresso 15 € liveticket.it)

Ore 20:00

Piazza Colombo (Solettone)

Chiusura del percorso di visita allestimento del Carro Fiorito di Sanremo

(Ingresso gratuito)

Ore 20:00

Casinò di Sanremo

Sala Privatissima

Chiusura Mostra delle nuove varietà “La Casa del Fiore”



(Ingresso gratuito)

Sabato 15 marzo

Ore 09:45

Forte di Santa Tecla (spiazzo antistante)

Prima partenza servizio navetta per il CREA Orticoltura e Florovivaismo

Ore 10:00

CREA

Apertura della mostra su Mario Calvino

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Forte di Santa Tecla

Apertura Percorso floreale “I fiori delle Regine”

Esposizione “Il presepe dei fiori di Ermanno ed Ester Moro”

Esposizione “Arte in fiore”

(Ingresso 5 €, Ridotto 2 €)

Ore 10:00

Casinò di Sanremo

Sala Privatissima

Apertura Mostra delle nuove varietà “La Casa del Fiore”

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Piazza Colombo (Solettone)

Apertura del percorso di visita allestimento del Carro Fiorito di Sanremo

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

I nostri Benvenuti floreali

Via Matteotti

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

Immagini in fiore

La Pigna

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Apertura visita installazioni Aranceto e Agrumeto d’epoca

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

Tra Paesaggi ordinati e disordine creativo

Piazza Borea d’Olmo

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Via Escoffier

“Per fare un carro ci vuole un fiore”

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

L’esotico che incanta

Casinò di Sanremo

Ore 15:00

Casinò di Sanremo

Sala Privata

Premiazione Concorso Vetrine in Fiore

Ore 15:00

Forte di Santa Tecla

I fiori nelle pratiche dei Cappuccini Liguri dell’Ottocento, tra fede e natura (Conferenza)

Ore 16:00

CREA

Chiusura mostra Mario Calvino

Ore 16:00

Club Tenco

Visita guidata alla Mostra dedicata ai 50 anni della Rassegna della Canzone d’Autore

Ore 16:30

Vie e Piazze cittadine

Parata di Bande musicali e Gruppi folkloristici

Ore 20:00

Forte di Santa Tecla

Apertura Percorso floreale “I fiori delle Regine”

Esposizione “Il presepe dei fiori di Ermanno ed Ester Moro”

Esposizione “Arte in fiore”



Ore 20:00

Piazza Colombo (Solettone)

Chiusura del percorso di visita allestimento del Carro Fiorito di Sanremo

(Ingresso gratuito)

Ore 20:00

Casinò di Sanremo

Sala Privatissima

Chiusura Mostra delle nuove varietà “La Casa del Fiore”

(Ingresso gratuito)

Ore 20.00

Casinò di Sanremo

Sala Biribissi

Gran Galà dei Fiori

Ore 21:00

Teatro Ariston

Concerto di Massimo Ranieri

(ingresso a pagamento aristonsanremo.com)

Domenica 16 marzo

Ore 09:00

Piazzale Pian di Nave

Mercatino di fiori, piante e prodotti agroalimentari

Ore 09:45

Forte di Santa Tecla (spiazzo antistante)

Prima partenza servizio navetta per il CREA Orticoltura e Florovivaismo

Ore 10:00

CREA

Apertura della mostra su Mario Calvino

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Forte di Santa Tecla

Apertura Percorso floreale “I fiori delle Regine”

Esposizione “Il presepe dei fiori di Ermanno ed Ester Moro”

Esposizione “Arte in fiore”

(Ingresso 5 €, Ridotto 2 €)

Ore 10:00

Casinò di Sanremo

Sala Privatissima

Apertura Mostra delle nuove varietà “La Casa del Fiore”

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

I nostri Benvenuti floreali

Via Matteotti

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

Immagini in fiore

La Pigna

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Apertura visita installazioni Aranceto e Agrumeto d’epoca

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

Tra Paesaggi ordinati e disordine creativo

Piazza Borea d’Olmo

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Via Escoffier

“Per fare un carro ci vuole un fiore”

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

L’esotico che incanta

Casinò di Sanremo

Ore 10:30

Sanremo in Fiore

Storica sfilata dei carri fioriti

Riviera dei Fiori, Giardino d’Europa

(ingresso a pagamento liveticket.it)

Ore 16:00

CREA

Chiusura mostra Mario Calvino

Ore 16:00

Club Tenco

Visita guidata alla Mostra dedicata ai 50 anni della Rassegna della Canzone d’Autore

Ore 18:00

Forte di Santa Tecla

Apertura Percorso floreale “I fiori delle Regine”

Esposizione “Il presepe dei fiori di Ermanno ed Ester Moro”

Esposizione “Arte in fiore”

Ore 18:00

Concerto Olden Live La Fretta e La Pazienza Tour

Club Tenco

(Ingresso gratuito)

Ore 20:00

Casinò di Sanremo

Sala Privatissima

Chiusura Mostra delle nuove varietà “La Casa del Fiore”

(Ingresso gratuito)